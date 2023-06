Nhân dân Đức Thọ cung cấp gần 1.300 nguồn tin giá trị cho lực lượng công an

Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Sáng 5/6, UBND huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr - BCA - MTTQ ngày 01/8/2023, giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 (Chương trình phối hợp số 09).

10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, công an, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở ở Đức Thọ, đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Hằng năm, các đơn vị phối hợp ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đồng thời quán triệt, chỉ đạo công an, MTTQ xã, thị trấn xây dựng, ký kết chương trình, quy chế phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả ở cơ sở.

Công an xã Đức Lạng vận động Nhân dân tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí tự chế, dao kiếm các loại

Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã phối hợp với MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương bám sát nội dung chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 138 huyện, triển khai kịp thời, hiệu quả các mặt công tác, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Theo đó, Công an huyện đã tổ chức 1.150 cuộc tuyên truyền, 28 đợt phát động, đăng tải trên mạng xã hội 5.700 tài liệu vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Qua đó, Nhân dân đã cung cấp gần 1.300 nguồn tin có giá trị, góp phần làm tốt công tác đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm. Qua các đợt vận động, Nhân dân đã giao nộp 95 khẩu súng, 14 vũ khí quân dụng, 4 quả nổ, gần 70 viên đạn, 230 kg pháo, 2 quả bom, 50 đao kiếm các loại.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Trưởng phòng PV 05 Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dịp này, UBND huyện Đức Thọ tặng giấy khen cho 10 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp 09 giữa Bộ Công an - UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, giai đoạn 2013 - 2023.

Đức Phú