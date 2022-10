Phạt 70 triệu đồng 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở Can Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 70 triệu đồng đối với 2 trường hợp do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe ô tô tại địa bàn huyện Can Lộc.

Theo biên bản do Công an huyện Can Lộc lập, vào lúc 21h ngày 15/9/2022, tại km 11+100, Tỉnh lộ 548, thuộc thị trấn Nghèn, lực lượng chức năng huyện Can Lộc kiểm tra, phát hiện tài xế Nguyễn Duy Tạo (SN 1983, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô BKS 37A-563.75 đi trên đường nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (1,674).

Quyết định xử phạt đối với tài xế Nguyễn Duy Tạo

Tiếp đó, vào lúc 20h35’ ngày 19/09/2022, cũng tại địa điểm trên, lực lượng chức năng huyện Can Lộc phát hiện trong hơi thở của tài xế Nguyễn Hồng Liêm (SN 1969, trú tại xã Kim Song Trường, Can Lộc) điều khiển xe ô tô BKS 37A- 209.31 có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (0,412).

Quyết định xử phạt đối với tài xế Nguyễn Hồng Liêm

Cả 2 tài xế trên bị lực lượng chức năng huyện Can Lộc lập biên bản vi phạm. UBND tỉnh xử phạt hành chính số tiền 35 triệu đồng/người, theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP; tước quyền sử dụng GPLX trong thời hạn 23 tháng theo quy định tại điểm h, khoản 11, Điều 5 và Điều 81, Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

C.L