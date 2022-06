Thủ đoạn trục lợi từ kít test COVID-19 của Giám đốc CDC Đà Nẵng

Chiều 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh (SN 1964), Giám đốc CDC Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1982, Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng), về hành vi “Tham ô tài sản”, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Kim Chi (SN 1986, nhân viên xét nghiệm CDC Đà Nẵng) cùng về hành vi trên.