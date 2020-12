Tinh vi sản xuất ma túy trái phép từ thuốc thú y, tiền chất

Trong mấy năm gần đây, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, nhiều đối tượng phạm tội đã thu gom tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, thuốc thú y có chứa chất ma túy nhằm chiết tách và sản xuất trái phép các chất ma túy.

Các lực lượng chức năng của Bộ Công an đã triệt phá nhiều ”đại công xưởng” sản xuất ma túy, bóc gỡ những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng phạm tội. Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, từ năm 2008 đến năm 2019, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 39 vụ, 133 đối tượng sản xuất trái phép ma túy tổng hợp.

"Chiết” ma túy từ thuốc thú y

Thuốc thú y tưởng rằng chỉ được sử dụng để điều trị bệnh cho vật nuôi. Thế nhưng, vào đầu năm 2017, một thủ đoạn phạm tội mới của tội phạm ma túy đã được lực lượng Công an Hà Nội phát hiện và nguyên liệu đầu vào trong dây chuyền sản xuất lại chính là thuốc thú y. Các đối tượng đã tách chiết, điều chế, chưng cất ma túy tổng hợp từ các loại thuốc thú y có chứa thành phần chất gây nghiện bán trên thị trường.

Đối tượng đầu tiên bị phát hiện và bắt giữ là Phùng Quang Anh, 29 tuổi, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Xuất phát từ công việc nuôi chó cảnh nên Quang Anh thường mua các loại thuốc thú y về chữa bệnh và phát hiện trong thành phần của loại thuốc gây mê cho thú y có chứa chất gây nghiện ketamine. Lợi dụng việc mua bán dễ dàng các loại thuốc này, Quang Anh đã mua về tách chiết ma túy tổng hợp để bán kiếm lời. Ngày 24/6/2017, Quang Anh bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ khi đang mang 23g ketamine điều chế được từ thuốc thú y đi bán.

Tiếp tục đấu tranh với thủ đoạn mới này của tội phạm ma túy, cuối tháng 11/2017, các cán bộ CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã triệt phá đường dây tội phạm chiết xuất ketamine từ thuốc thú y với quy mô lớn do Chu Việt Long, 39 tuổi, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Hội cầm đầu, cùng 2 đồng phạm là Chu Hải Xuân, 37 tuổi và Trương Thị Thảo Nguyên, 25 tuổi. Quá trình đấu tranh vụ việc đã làm rõ thủ đoạn thu gom mua thuốc thú y (có chứa thành phần ma túy ketamin) số lượng lớn của các đối tượng hết sức tinh vi.

Đối tượng Chu Việt Long đã chỉ đạo nhận hợp đồng chuyển nhượng vốn từ một doanh nghiệp sau đó thay đổi giấy chứng nhân kinh doanh và đổi tên thành Công ty TNHH TM Dược phẩm thú y T&T. Người đại diện pháp luật của công ty là Nhâm Trọng Hiệp cũng là do Chu Việt Long dựng lên. Sau khi chuyển đổi mục đích kinh doanh, Long làm các giấy ủy quyền của công ty cho chính anh ta và đồng bọn được phép đại diện công ty để đàm phán, trao đổi, đặt hàng và mua bán các sản phẩm thuốc thú y.

Các đối tượng liên hệ với một số trang trại chăn nuôi để làm khống đơn đặt hàng mua thuốc thý y có hàm lượng ketamine với số lượng lớn cho Công ty TM Dược phẩm thú y T&T. Công đoạn cuối cùng sau khi có nguyên liệu là chiết xuất ma túy tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Tháng 4/2018, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã triệt phá một đường dây tách chiết ma túy từ thuốc thú y do Lưu Trường San, 27 tuổi, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn cầm đầu. Theo cơ quan điều tra, Sa cùng 3 đối tượng khác ở Lạng Sơn và Hà Nội chuyên mua bán, thu gom các loại thuốc thú y có chứa thành phần ketamin được nhập khẩu từ Úc rồi dùng các dụng cụ tách chiết trái phép ma túy ketamine thu lợi lên đến con số hàng tỷ đồng.

Nguyên liệu để sản xuất trái phép ma túy tại “đại công xưởng” do đối tượng Cai Zi li cầm đầu

Phá nhiều “công xưởng” sản xuất trái phép ma túy

Vào tháng 8/2019, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị có liên quan của Việt Nam và Trung Quốc đã triệt phá một đường dây sản xuất trái phép chất ma túy lớn có xưởng sản xuất đặt tại Công ty TNHH Xuất, nhập khẩu Ðồng An Viên, thị trấn Ðắk Hà, tỉnh Kon Tum và tại Bình Định do các đối tượng là người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu. Tổng cộng lượng ma túy, tiền chất, hóa chất dùng để sản xuất ma túy tổng hợp thu được của đường dây này tại các điểm lên tới gần 60 tấn và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ được lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy.

Trong đó, số tiền chất, hóa chất được sử dụng trong đường dây sản xuất trái phép chất ma túy gồm: P2P, Propiophenone, Benzyl cyanide,H2SO4, Tartaric acid, Acetone, Toluence, Methanol, HgCl2, 3-oxo-2-phenylbutanamide, Ethyl Acetate, Methylamine, HCl, Sodium hydroxid...

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Cai Zi li (tên gọi khác là Thái Tực Lực, SN 1963, trú tại TP Tân Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Cai Zi li có nhiều tiền án về ma túy tại Trung Quốc, trong đó có 1 án chung thân, mới được đặc xá tha tù thì sang Việt Nam phạm tội. Thủ đoạn của Cai Zi li và đồng bọn là thuê nhà xưởng ở những nơi hẻo lánh, bên ngoài dán biển “Khu vực thí nghiệm, không phận sự miễn vào” để sản xuất trái phép ma túy.

Trước đó, vào năm 2017, đối tượng Văn Kính Dương (thường xưng tên là Trần Ngọc Hiếu hay Hoàng ”béo”), 36 tuổi, quê Hà Nội và ”hot girl” Ngọc Miu tức Vũ Hoàng Anh Ngọc, 23 tuổi điều hành một ”xưởng sản xuất ma túy” thuộc diện lớn nhất nước lúc bấy giờ. Với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hòng qua mắt lực lượng chức năng, hoạt động xưởng sản xuất của Văn Kính Dương và đồng bọn khép kín với các ”mắt xích” đều là người thân, họ hàng, người tình và bạn gái.

Các cơ sở sản xuất trái phép ma túy của Văn Kính Dương không hoạt động dài hạn mà chỉ một vài tháng lại chuyển máy móc, nguyên liệu, vị trí mới để tránh bị lực lượng Công an theo dõi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã triệt xóa 13 điểm sản xuất và tiêu thụ thuốc lắc ma túy đá do Văn Kính Dương cầm đầu, bắt trọn ổ nhóm với nhiều đối tượng, thu được lượng ma túy đá, thuốc lắc trị giá hơn 200 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng khác... Trong đó, thu giữ các loại hóa chất, tiền chất gồm: Safrole oil, 3.4 MD P2P, HCL, Methanol, Melamine, Sulfuric acid, Acetone...

Theo Nguyễn Hương/CAND