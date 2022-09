“Tổ liên gia tự quản an ninh trật tự” phát huy hiệu quả ở Nghi Xuân

1.048 tổ liên gia tự quản ANTT ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Sáng 19/9, Ban Chỉ đạo 138 huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự" giai đoạn 2016 – 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nghi Xuân là huyện ven biển, nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh có đầy đủ các tuyến giao thông đường thủy, đường bộ; có cảng biển, khu du lịch, khu công nghiệp… là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Nghi Xuân cũng là địa bàn mà các loại tội phạm luôn lợi dụng để tiến hành các hoạt động, thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, lẩn trốn và tẩu thoát.

Trung tá Hồ Công Đạt - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân đánh giá kết quả mô hình

Do vậy, để làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, ngoài các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Xuân hết sức chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung xây dựng, củng cố các mô hình, trọng tâm là mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tại cơ sở.

Trong 6 năm qua, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố hoạt động của 1.048 tổ tự quản với 149 ban tự quản và 17 hội đồng tự quản ở cơ sở, duy trì hoạt động mô hình trung đội an ninh, câu lạc bộ phòng chống ma túy...

Ông Lê Văn Minh, Tổ trưởng tổ liên gia số 2, thôn Thành Văn, xã Xuân Thành: Các tổ liên gia tự quản ANTT ở địa phương được thành lập và đi vào hoạt động, tình hình tội phạm trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Qua các tổ tự quản, người dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng gần 100 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phối hợp cùng lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ, xử lý 80 vụ, 105 đối tượng về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường.

Bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng truy nã; lập hồ sơ đưa 25 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đưa 128 đối tượng vào diện quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 13 đối tượng vào trung tâm chữa bệnh bắt buộc.

Vận động, thu giữ 319 xung kích điện, 1 khẩu súng AK, 1 quả lựu đạn, 145 viên đạn, 278 súng tự chế, 57 kiếm và 38 dao.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại về vai trò, trách nhiệm của một số thành viên tổ tự quản có nơi, có lúc chưa cao; một số vụ việc xảy ra tại cơ sở chưa được giải quyết dứt điểm; vẫn còn tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 huyện Nghi Xuân tiếp tục chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và công tác xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” nói riêng.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân tặng bằng khen cho các tập thể....

...và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT

Hữu Trung