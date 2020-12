Truy theo dấu vết “nóng”, Công an TX Kỳ Anh phá vụ trộm 42 điện thoại chỉ sau 2 ngày lập án

Thủ đoạn chuyên nghiệp, kế hoạch kín kẽ, thế nhưng, nhóm đối tượng trộm 42 chiếc điện thoại trong đêm đã bị Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với các đơn vị bắt giữ chỉ sau 48 giờ gây án.

Vào khoảng 9h ngày 6/12/2020, cơ quan Công an TX Kỳ Anh nhận được tin báo của chị Phan Thị Huệ (SN 1980, trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) với nội dung: từ 18h30 phút ngày 5/12 đến 7h ngày 6/12/2020, tại cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Thanh Huệ do chị Phan Thị Huệ làm chủ bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 42 chiếc điện thoại di động các loại, trị giá 76,5 triệu đồng.

Cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Thanh Huệ - nơi bị lấy trộm 42 chiếc điện thoại với tổng giá trị 76,5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TX Kỳ Anh lập tức cử một tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra, làm rõ. Đồng thời, xác lập chuyên án mang bí số TCTS-1220 do Trung tá Nguyễn Đình Hoàng - Phó Trưởng Công an TX làm Trưởng ban, huy động các trinh sát viên, điều tra viên Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, các trinh sát xác định, vụ án có tính chất phức tạp, số lượng tài sản khá lớn, thủ đoạn trộm cắp chuyên nghiệp. Quá trình điều tra, khó khăn từ việc thu thập, truy nguyên theo dấu vết nóng của đối tượng gây án, bởi trong vụ án này, đối tượng đã có sự tính toán kỹ lưỡng khi lựa chọn thời điểm gây án (trong khoảng từ 1h - 3h sáng); địa điểm thực hiện hành vi phạm tội là nơi gần đường để dễ tẩu thoát.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, địa bàn và hầu như không để lại dấu vết. Tuy nhiên, ban chuyên án đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, kiên trì quyết tâm phá bằng được chuyên án để đưa đối tượng ra ánh sáng.

Các đối tượng dùng kìm cộng lực để cắt cửa cuốn của cửa hàng.

Là người trực tiếp điều tra tại hiện trường, Đại úy Lê Khánh Toàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TX Kỳ Anh nhớ lại: “Qua điều tra tại hiện trường cho thấy, phải có ít nhất từ 2 đối tượng trở lên mới tiến hành được vụ trộm này. Từ các vết cắt ở cửa cuốn, tủ kính cho đến việc các đối tượng dùng sơn đen xịt ở 3 camera được lắp trong cửa hàng cho thấy thủ đoạn chuyên nghiệp, tinh vi, kế hoạch kín kẽ, liều lĩnh của các đối tượng.

Qua xác minh thêm một số nhân chứng gần đó, được biết, vào khoảng 2h sáng ngày 6/12/2020, có một chiếc xe ô tô 7 chỗ biển số lạ đậu trước cửa hàng và đây cũng là lần đầu tiên trên địa bàn có sự việc trộm cắp tài sản số lượng lớn ở cửa hàng điện thoại; từ đó, ban chuyên án xác định đây là các đối tượng “trộm cắp lưu động”.

"Để ngăn chặn các đối tượng tẩu thoát và tẩu tán tài sản, ban chuyên án tiến hành phương án “truy xét theo dấu vết nóng”. Theo đó, ban đã gửi thông báo truy tìm vật chứng trên toàn lực lượng công an cả nước; đồng thời, gửi thông tin cho toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự trên tuyến Quốc lộ 1A để phối hợp truy xét đối tượng” - Đại úy Toàn thông tin thêm.

Với thủ đoạn táo bạo, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, 2 đối tượng đã lấy 42 chiếc điện thoại có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Lần theo dấu vết của vật chứng, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nhận được sự hỗ tợ từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau nhiều nỗ lực, ban chuyên án đã thu thập được nhiều thông tin, tài liệu quan trọng, từ đó, thấy nổi lên 2 đối tượng nghi vấn là Dương Văn Quân (SN 1994) và Quách Văn Chính (SN 1994), đều trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Cũng theo Đại úy Lê Khánh Toàn, vụ việc xảy ra tại TX Kỳ Anh nghi vấn trùng hợp với vụ án trộm tại cửa hàng điện thoại tại TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 4/12/2020 nên hai đơn vị Công an TX Kỳ Anh và Công an TX Hương Thủy đã phối hợp lên kế hoạch tác chiến.

Khoảng 6h sáng 8/12/2020, lực lượng công an đã bắt gọn 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở TX Hương Thủy.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ tài liệu không thể chối cãi, Quân và Chính đành cúi đầu nhận tội.

2 đối tượng Quách Văn Chính (thứ hai từ trái qua) và Dương Văn Quân (thứ 3 từ trái qua) bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo lời khai của Chính, quá trình theo dõi thấy cửa hàng chị Huệ kinh doanh nhiều điện thoại, buổi tối không có bảo vệ trông coi nên đã dùng các dụng cụ chuyên nghiệp để đột nhập trộm điện thoại. Sau khi trộm được, Chính và Quân đã đem bán ở các cửa hàng điện thoại khác nhau ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng hòng đánh lạc hướng điều tra.

Cả 2 cũng khai nhận là người thực hiện vụ trộm tại cửa hàng điện thoại tại TX Hương Thủy vào ngày 4/12/2020.

Chiếc xe ô tô hai đối tượng thuê để tiến hành trộm cắp tài sản.

Được biết, đối tượng Chính từng có 2 tiền án về trộm cắp tài sản, bị Công an quận Long Biên (Hà Nội) khởi tố về tội trộm cắp tài sản và đang trong quá trình điều tra. Quân trước đó làm ăn thua lỗ, được Chính rủ đi trộm cắp tài sản. Vì là người từng có “thâm niên” trộm cắp tài sản nên Chính khá hiểu rõ cách thức đột nhập cũng như cách “cắt” dấu vết bằng thủ đoạn trộm cắp liên tỉnh.

Công an TX Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Văn Quân và Quách Văn Chính; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng này là thuê xe ô tô của người khác, rồi di chuyển ở các tỉnh khác nhau, đặc biệt không lưu trú ở khách sạn, nhà nghỉ để lực lượng chức năng không thể nắm được dấu vết của bọn chúng. Tuy nhiên, mọi tính toán của 2 đối tượng không thể qua mặt được cơ quan chức năng”. Thời điểm cuối năm, tình trạng trộm cắp tài sản cũng như các loại tội phạm khác sẽ càng ngày gia tăng. Bà con nhân dân cần hết sức cảnh giác trong việc quản lý tài sản, sớm nắm bắt thông tin, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, hỗ trợ lực lượng công an đảm bảo bảo ANTT trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Đình Hoàng - Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh

Thu Trang