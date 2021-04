Truy tố bị can trong vụ tổ chức cho người khác trốn đi Hàn Quốc

Lê Thị Liễu đã mua lại các công ty và lợi dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen để làm thủ tục đưa khách tham gia đoàn doanh nghiệp xuất cảnh đi Hàn Quốc, sau đó trốn ở lại.

Đài MBC của Hàn Quốc đưa tin 9 người trong đoàn Việt Nam sang Hàn Quốc bỏ trốn. (Nguồn: Đài MBC)

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ án môi giới, tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài theo chuyên cơ đưa Chủ tịch Quốc hội sang thăm Hàn Quốc vào cuối năm 2018.

Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 8 bị can. Trong số đó, 3 bị can: Lê Thị Liễu (Giám đốc Công ty Cổ phần GVA); Trần Thị Tuyết (nguyên cán bộ Tạp chí Kinh tế và dự báo); Lương Mạnh Hùng (Giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn giáo dục TD Việt Nam) bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.”

Năm bị cáo khác bị truy tố về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”, gồm: Trịnh Bang Dũng (ở thành phố Vinh, Nghệ An); Ngô Xuân Hiếu (ở Hưng Nguyên, Nghệ An); Trần Phục Hưng (Giám đốc Công ty tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam); Lê Thị Xuân (nguyên đại diện Công ty Tư vấn du học quốc tế IEC); Nguyễn Thị Lương (ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2018 đến ngày 7/12/2018, lợi dụng nhu cầu của một số người dân muốn đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc và chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối đầu tư, kinh doanh với nước ngoài thông qua việc tham gia cùng các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và nhà nước tại nước ngoài, các bị can trong vụ án đã tổ chức, môi giới cho 6 người trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính.

Hành vi của các bị can đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các nước.

Lê Thị Liễu đã tổ chức cho 4 người trốn đi Hàn Quốc. Trần Thị Tuyết cùng Lương Mạnh Hùng tổ chức cho cho 2 người khác trốn đi Hàn Quốc.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Liễu tiếp nhận khách là những người có nhu cầu sang nước ngoài do Trịnh Bang Dũng, Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân và Nguyễn Thị Lương môi giới.

Liễu đã mua lại các công ty của người khác và lợi dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen để làm thủ tục đưa khách tham gia đoàn doanh nghiệp xuất cảnh đi Hàn Quốc, sau đó trốn ở lại.

Thông qua việc đưa người trốn ra nước ngoài , Lê Thị Liễu đã hưởng lợi khoảng 700 triệu đồng. Các bị can khác với vai trò môi giới cũng hưởng lợi hàng trăm triệu đồng./.

Theo TTXVN/Vietnam+