Tự chế pháo nổ trong giới học đường ở Hà Tĩnh: SOS!

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Sỹ Đài (SN 1993), Nguyễn Sỹ Đáng (SN 1979) và Nguyễn Sỹ Đoàn (SN 1996) cùng trú tại thôn Làng Hội, xã Phú Lộc (Can Lộc) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.