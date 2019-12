Tuyên 6 án tử hình trong vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Trong số 9 bị cáo liên quan vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên, có tới 6 bị cáo phải nhận án tử hình.

Sau 2 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm lưu động và 1 ngày nghị án kéo dài, sáng nay 29/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tiến hành đọc bản tuyên án vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua.

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Sáng nay 29/12, tại Điện Biên có mưa lớn, tuy nhiên tại Sân vận động thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vẫn có rất đông người dân che ô, mặc áo mưa đến tham dự phiên xét xử, nghe Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đọc bản tuyên án 9 bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà chấn động dư luận cả nước.

Đúng 8 giờ, thay mặt hội đồng xét xử, ông Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, thẩm phán chủ tọa phiên tòa tiến hành tóm tắt lại toàn bộ diễn biến của vụ án, đồng thời tuyên án 9 bị cáo.

Theo đó khẳng định, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, các bị cáo Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng đã cùng nhau dùng phương tiện nguy hiểm bắt cóc Cao Mỹ Duyên nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Hiền theo yêu cầu của Vì Văn Toán, chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị 10.370.000 đồng của nạn nhân.

Trong quá trình bắt và giữ Cao Mỹ Duyên tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên từ ngày 4/2/2019 đến 6/2/2019, các bị cáo Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng đã 5 lần thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể nạn nhân; Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương thực hiện một lần hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Người nhà của nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại phiên tòa.

Sau nhiều ngày hiếp dâm tập thể khiến nạn nhân suy kiệt về sức khỏe, không đòi được số tiền 300 triệu của mẹ nạn nhân, nhằm che dấu hành vi phạm tội, các bị can Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng đã cùng nhau bàn bạc, tiến hành tước đoạt sinh mạng Cao Mỹ Duyên sau đó phi tang, giấu xác nạn nhân.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, là vụ án có tổ chức chặt chẽ, hành vi phạm tội của các bị các là không còn tính người, bị cả xã hội lên án. Do đó cần có một bản án thật sự nghiêm minh nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh, ngăn ngừa các loại hình tội phạm chung hiện nay.

Căn cứ vào các kết quả điều tra, kết quả giám định, kết quả xét hỏi công khai, bào chữa tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử xác định toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, đã đủ cấu thành tội. Riêng các bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm là không thể giáo dục, cải tạo thành công dân có ích cho xã hội, cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội là cần thiết.

Chấp nhận rút một phần quyết định truy tố về tội cướp tài sản của Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên; đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét khởi tố Bùi Thị Kim Thu về tội che giấu tội phạm.

HĐXX tiến hành tuyên án.

HĐXX tuyên án: Áp dụng điểm s, khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 17, điều 58 trong cả 2 tội; điểm e, g, o, p khoản 1 Điều 123, điều 40; điểm a, điểm, điểm c khoản 2 điều 169, điều 38, điểm d khoản 1, điều 55 Bộ luật hình sự, tuyên phạt Vì Văn Toán (sinh năm 1982) tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội bắt cóc tài sản, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy (tại bản án số 106 ngày 27/11/2019) Tổng hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.

Áp dụng điều 17, điều 58 Bộ Luật hình sự cho cả 3 tội, các điểm e, g, o khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự; điều 40 điểm c, điểm d khoản 2, điều 41, điều 38, điểm e, điểm c khoản 2 điều 169, điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự, điểm d khoản 1, điều 55 Bộ Luật hình sự xử phạt Bùi Văn Công tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội hiếp dâm, 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy (tại bản án số 106 ngày 27/11/2019). Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Vương Văn Hùng (sinh năm 1984), áp dụng điều 17, điều 58, điểm h khoản 1 điều 55 Bộ Luật hình sự cho cả 3 tội; các điểm e, g, o, p khoản 1 Điều 123; điều 40, điểm c, i khoản 2 Điều 141, điều 38, điểm a, c, I khoản 2 điều 169, điểm d khoản 1 điều 55 Bộ Luật hình sự, xử phạt tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm, 12 năm về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976) áp dụng điều 17, điều 58, điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ Luật hình sự cho cả 3 tội; các điểm e, g, o khoản 1 Điều 123, điều 40; điểm c, d khoản 2 Điều 141, điều 38, điểm a, c khoản 2 Điều 169, điều 55 Bộ Luật hình sự xử tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Lường Văn Hùng (sinh năm 1991) áp dụng điều 17, điều 58, điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm h khoản 1 điều 52 cho cả 3 tội; các điểm e, g, o khoản 1 Điều 123, điều 40; điểm c, d khoản 2 Điều 141, điều 38 , điểm d khoản 1 điều 55 Bộ luật hình sự xử phạt tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội hiếp dâm, chung thân về mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả (sinh năm 1993) áp dụng điều 17, điều 58, điểm s, khoản 1, điều 51, các điểm e, g, o khoản 1 Điều 123, điều 40; điểm c, d khoản 2 Điều 141, điều 38; điểm a, c khoản 2 Điều 169, điều 55 Bộ luật hình sự tuyên phạt tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Tiếp tục tạm giam các bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng để đảm bảo công tác thi hành án.

Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972) áp dụng điểm c,d khoản 2 điều 141, điều 38, điều 17, điều 58, điểm b, f khoản 1, khoản 2, điều 51 Bộ Luật hình sự xử phạt 10 năm tù về tội hiếp dâm, thời hạn tù tính từ thời điểm bị bắt.

Cầm Văn Chương (sinh năm 1974) áp dụng điểm c khoản 2 điều 141, điều 38, điều 17, điều 58, điểm f khoản 1 điều 51 Bộ Luật hình sự xử phạt 9 năm tù về tội hiếp dâm, thời hạn tù tính từ thời điểm bị bắt.

Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975) áp dụng khoản 1 điều 390, điều 38, điểm g, khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm./.

Theo VOV