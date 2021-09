Tuyên truyền luật giao thông qua lớp học trực tuyến

Công an TP Hà Tĩnh đã xây dựng các tình huống vi phạm giao thông bằng hình ảnh trực quan, rồi cùng các giáo viên trực tiếp giảng dạy, phân tích tình huống cho học sinh tại các lớp học trực tuyến.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Hà Tĩnh cùng giáo viên Trường THCS Lê Văn Thiêm giảng dạy trực tuyến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh nhà trường.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) được coi là một trong các giải pháp hiệu quả giúp nâng cao nhận thức, từ đó góp phần thay đổi hành vi của người tham gia giao thông theo hướng tích cực.

Thanh thiếu niên, học sinh là lực lượng đông đảo tham gia giao thông, chính vì vậy việc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh là nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần đảm bảo trật tự ATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên phương thức tuyên truyền trực tiếp tại trường học không thể thực hiện được như những năm học trước đây. Nhằm khắc phục khó khăn này, Công an TP Hà Tĩnh đã tận dụng các phần mềm học trực tuyến để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh .

Các tình huống vi phạm giao thông được xây dựng bằng hình ảnh trực quan giúp học sinh dễ tiếp cận và tạo sự thích thú cho các em.

Đơn vị đã chỉ đạo xây dựng các tình huống về ATGT với các chủ đề khác nhau như: Tình huống học sinh không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; đi xe dàn hàng ngang; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông… bằng những hình ảnh trực quan sinh động, phản ánh đúng thực trạng tình hình trật tự ATGT trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Các buổi học thu hút rất nhiều lượt xem của học sinh các trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Theo đó, các clip và tư liệu tuyên truyền sẽ được giảng dạy trực tuyến qua nền tảng Zoom trong lớp học online của các trường học, các cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Hà Tĩnh đã cùng giáo viên trực tiếp giảng dạy, phân tích các tình huống giao thông từ đó giúp các em rút ra được những kinh nghiệm và bài học bổ ích khi tham gia giao thông.

Từ ngày 10 đến 12/9, Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền trực tuyến cho tất cả các em học sinh bậc THCS và THPT trên địa bàn thành phố, với chủ đề “Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông - nét đẹp văn hóa học đường”. Bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, thu hút được nhiều lượt quan tâm của các em học sinh.

Em Trần Phan Khánh Uyên - Học sinh lớp 8C, Trường THCS Thạch Linh tham gia buổi học Luật Giao thông đường bộ qua trực tuyến.

Em Trần Phan Khánh Uyên - Học sinh lớp 8C, Trường THCS Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), một trong những học sinh đã được học Luật Giao thông đường bộ, qua hình thức trực tuyến chia sẻ: “Mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên em chưa được đến trường, nhưng vừa qua, em được các chú cảnh sát giao thông và cô giáo hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ qua lớp học trực tuyến, em cảm thấy rất bổ ích. Việc được hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ làm cho em hiểu rõ hơn, biết mình phải tham gia giao thông như thế nào cho đúng, để bảo vệ bản thân và những người xung quanh”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thương - Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Nhờ cách truyền đạt bằng những hình ảnh, video rất sinh động, các nội dung tuyên truyền dể hiểu, phong phú nên dù chỉ tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến, các em học sinh vẫn hào hứng đón nhận. Sau khi được xem, được nghe tuyên truyền, những kiến thức rất bổ ích, các em học sinh đều đã hiểu và hứa sẽ chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời hứa sẽ tuyên truyền cho gia đình, bạn bè cùng thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông”.

Giảng dạy Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường THCS Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

Thiếu tá Phan Viết Hùng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an TP Hà Tĩnh về việc đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đã chủ động xây dựng nhiều phóng sự, bài viết có chất lượng liên quan đến hoạt động tham gia giao thông hàng ngày của các em học sinh, đặc biệt là các hành vi vi phạm mà các em thường mắc phải. Từ đó, phối hợp với nhà trường đưa vào giảng dạy, tuyên truyền trực tuyến cho các em. Bước đầu phương pháp này mang lại hiệu quả hết sức tích cực, thu hút được nhiều lượt tương tác của các em học sinh. Trong thời gian tới, Công an TP Hà Tĩnh sẽ xây dựng nhiều hơn nữa những phóng, sự, bài viết có ý nghĩa nhằm trang bị cho các em những kiến thức cơ bản nhất về ATGT, góp phần xây dựng và hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho học sinh”.

Anh Tấn