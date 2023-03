Vận động thành công đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài về Hà Tĩnh đầu thú

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa vận động, thuyết phục thành công Võ Chí Công (SN 1986, trú xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị truy nã từ ngày 10/3/2021 về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” về đầu thú.

Võ Chí Công tại cơ quan điều tra.

Khoảng tháng 12/2020, Võ Chí Công đã móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước tổ chức cho các công dân trú tại Hà Tĩnh và Thanh Hoá trốn sang Thái Lan (qua Campuchia) bằng đường tiểu mạch.

Ngày 10/3/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã bị can Võ Chí Công (do đã bỏ trốn) và tổ chức các hoạt động xác minh, truy bắt.

Sau một thời gian được cán bộ, chiến sĩ kiên trì vận động, thuyết phục, thông qua gia đình, người thân, bạn bè động viên, kêu gọi, ngày 6/3/2023, Võ Chí Công từ nước ngoài đã về Việt Nam và được người thân, bạn bè đưa đến đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Việc Võ Chí Công về đầu thú sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Được biết, từ năm 2022 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vận động thành công 3 bị can từ nước ngoài về Việt Nam đầu thú.

Hồng Nhung