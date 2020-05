Viện KSND Hà Tĩnh truy tố 45 bị can trong đường dây đánh bạc 3.000 tỷ

Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Cảnh Bảo (SN 1976, trú tại phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và 44 bị can khác về tội “Tổ chức đánh bạc” và "Đánh bạc” qua mạng internet với số tiền lên đến hơn 3.000 tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh công bố phá vụ án “khủng” 3.000 tỉ đồng cá độ bóng đá qua mạng Sáng 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố kết quả điều tra vụ án đánh bạc qua mạng internet quy mô cực lớn. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đến chúc mừng Ban chuyên án của Công an Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ ngày 1/4/2019 đến ngày 5/6/2019, sau khi nhận được tài khoản siêu tổng đại lý là G18 và RQ22 từ một người đàn ông tên Thắng (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) để quản lý và tổ chức cá độ trực tuyến, Lê Cảnh Bảo đã chỉ đạo Hồ Xuân Đạt (SN 1991, ở Phương Điền, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) giao tài khoản G18 cho Phạm Hải (SN 1977, ở phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để Hải chia thành nhiều tài khoản master giao cho các đối tượng khác vừa trực tiếp đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh lấy lời khai đối tượng Lê Cảnh Bảo

Các đối tượng đó là: Nguyễn Việt Bảo, Trương Quốc Dũng, Phạm Thị Bích Lệ, Dương Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Hồng Công, Trương Thanh Vũ, Võ Bá Công, Hoàng Văn Luân, Võ Quốc Tuấn, Võ Văn Khánh, Huỳnh Ngọc Tấn Huy và Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Văn Trung, Đỗ Đức Điệu, Võ Tấn Tài, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Lâm Khánh, Hồ Phi Hổ, Hồ Xuân An, Nguyễn Tấn Trung, Lê Đình Danh, Nguyễn Chí Hiếu, Bùi Kim Thuận, Nguyễn Đình Xuân Dương, Phan Văn Bắc, Trương Thế Tuấn, Trần An Khánh Hải, Phạm Thanh Tuấn, Phan Văn Băng, Trần Quang Kiệt, Nguyễn Văn Tâm, Lưu An Lân, Lê Bảo Quốc, Phạm Quang Tiến, Võ Hùng Doanh và Trương Hoàng Khuê.

Đối tượng Phạm Hải cầm đầu đường dây G18

Ngoài ra, Lê Cảnh Bảo chuyển lại cho Hồ Xuân Đạt tài khoản RQ22 để Đạt chia thành các tài khoản cấp độ khác nhau cấp cho các đối tượng khác vừa đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gồm: Võ Quang Nguyên Thịnh, Nguyễn Hoàng, Huỳnh Tấn Mỹ, Trương Mạnh Cường, Đinh Thiên Lý và Lê Thanh Tuấn.

Các bị can tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức sử dụng máy tính, điện thoại thông minh thông qua mạng Internet cá độ bóng đá hoặc cá độ game Keno, Numbergame, cá cược tổng hợp, cá cược quần vợt, đua ngựa… trên trang Web: www.b88ag.com với mục đích được, thua bằng tiền Việt Nam Đồng.

Quá trình điều tra xác định, số tiền các bị can đã sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc là 31.061.416.200 đồng.

Đối tương Hồ Xuân Đạt - cầm đầu đường dây RQ22

Ngày 4/5/2020, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Cáo trạng số 26 truy tố các bị can Lê Cảnh Bảo, Hồ Xuân Đạt, Phạm Hải, Nguyễn Việt Bảo, Nguyễn Hồng Công, Dương Nguyễn Hoàng Phương, Đinh Thiên Lý, Trương Quốc Dũng, Trương Thanh Vũ, Võ Bá Công về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b, điểm c khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự;

Phạm Thị Bích Lệ, Võ Quang Nguyên Thịnh về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự;

Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Văn Trung, Lê Thanh Tuấn, Lê Đình Danh, Huỳnh Tấn Mỹ về tội “Đánh bạc” theo điểm b, điểm c khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Hoàng Văn Luân, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đình Xuân Dương, Võ Tấn Tài, Bùi Kim Thuận, Đỗ Đức Điệu, Trương Thế Tuấn, Trương Mạnh Cường, Phan Văn Bắc, Trần An Khánh Hải, Lê Lâm Khánh, Hồ Phi Hổ, Phan Văn Băng, Lưu An Lân, Phạm Thanh Tuấn, Lê Bảo Quốc, Phạm Quang Tiến, Trương Quang Kiệt, Hồ Xuân An, Võ Hùng Doanh, Trương Hoàng Khuê, Nguyễn Tấn Trung, Nguyễn Văn Tâm, Võ Văn Khánh và Huỳnh Ngọc Tấn Huy về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đường dây đánh bạc này được kết nối nhiều tỉnh, thành như: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh...

Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố 45 bị can (trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc). Đồng thời chuyển cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đến TAND tỉnh Hà Tĩnh để xét xử các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua đó xác định 2 đường dây cá độ bóng đá nói trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng, tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản cá độ bóng đá trong 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.

Quang Anh