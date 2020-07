Vợ chồng trẻ mở trang trại thua lỗ, quay sang làm bìa đất giả vay tiền ngân hàng ở Hà Tĩnh

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã thu giữ 4 bìa đất giả.

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 2 đối tượng trên địa bàn về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vợ chồng Phan Cao Văn và Nguyễn Thị Lành

Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2018, Phan Cao Văn (SN 1988) và vợ là Nguyễn Thị Lành (SN 1990), đều trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc mở rộng trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Cồn Soi, xã Trung Lộc. Quá trình kinh doanh thua lỗ nên vợ chồng Văn đã vay mượn nhiều nơi.

Trong đó, vay tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Can Lộc số tiền 300 triệu đồng bằng hình thức vay thế chấp và vay mượn tiền từ một số người thân quen để duy trì công việc kinh doanh.

Đến giữa năm 2019, do có nhiều người đòi nợ nhưng vợ chồng Văn chưa có khả năng chi trả nên Lành đã nảy sinh ý định làm giả GCNQSD đất (gọi là bìa đất) với mục đích tạo lòng tin đối với những cho vay trước đó.

3 bìa đất mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc thu giữ là giả.

Từ khoảng cuối tháng 10/2019 đến tháng 11/2019, thông qua tin nhắn quảng cáo về việc làm giấy tờ trên điện thoại của chồng, Nguyễn Thị Lành đã chủ động liên hệ với một người không quen biết đặt làm 5 bìa đất với giá mỗi cái dao động từ 1,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Lành gửi thông tin về bìa đất cho người đàn ông từ zalo có tài khoản “PhanCaoVan”.

5 bìa đất mà Lành đặt làm gồm: 3 bìa đất đăng ký tên người sử dụng Phan Cao Văn và Nguyễn Thị Lành, trong đó 2 thửa đất có địa chỉ tại tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc và 1 bìa đất có địa chỉ tại thôn Cồn Soi, xã Trung Lộc; 1 bìa đất đăng ký tên người sử dụng Phan Trọng Đình và Đặng Thị Nghĩa (trú tại tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc), thửa đất có địa chỉ tại tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc; 1 bìa đất giả hiện chưa xác định được.

Lành đã 2 lần sử dụng bìa đất giả đã làm trên vào mục đích vay thế chấp tại các ngân hàng trên địa bàn với số tiền hàng trăm triệu đồng. Số tiền này vợ chồng Văn dùng để trả các khoản nợ trước đó, chi tiêu cá nhân và kinh doanh trang trại.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã thu giữ 4 bìa đất giả, trong đó có 1 bản phô tô bìa đất giả. Bìa đất giả còn lại hiện chưa thu giữ được.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh, số bìa đất mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc thu giữ trên là giả.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của vợ chồng Phan Cao Văn và Nguyễn Thị Lành theo quy định của pháp luật.

Đ.T