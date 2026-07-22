Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.
Song song với hoạt động trao quà, hội LHPN nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên và nấu những bữa cơm thân mật cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Trong ảnh: Hội LHPN xã Mai Phụ tổ chức bữa cơm tri ân tại gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (vợ liệt sĩ Trịnh Quang Giang, thôn Thanh Lương).
Hội LHPN các xã, phường trên toàn tỉnh cũng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, cảnh quan các đài tưởng niệm, nhà bia liệt sĩ trên địa bàn.
...ra quân lao động chỉnh trang vườn hộ cho các gia đình người có công.
Bên cạnh đó, nhiều đơn vị xã, phường cũng đã tổ chức các chuyến hành hương về địa chỉ đỏ cho cán bộ, hội viên, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Theo tổng hợp của Hội LHPN Hà Tĩnh, chỉ trong hơn một tuần triển khai các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đã vận động trao tặng hàng trăm suất quà với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Cùng với đó, hội phụ nữ các địa phương đã tổ chức hàng chục bữa cơm thân mật với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; huy động hàng nghìn ngày công chỉnh trang nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ và chăm sóc vườn hộ gia đình chính sách. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc mà còn góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp đạo lý tri ân trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.
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