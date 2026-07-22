Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP nghỉ việc 20/07/2026 12:26 Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 7617/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm hướng dẫn, thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Nữ sinh Hà Tĩnh tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Công nghệ 20/07/2026 09:25 Nữ sinh quê Hà Tĩnh Lê Thị Hải Anh tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm 3.93/4.0, trở thành thủ khoa ngành khoa học máy tính, đồng thời là thủ khoa đầu ra toàn khóa của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm 20/07/2026 07:55 Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.

Sinh viên dân tộc rất ít người có thể được hỗ trợ 150% lương cơ sở 20/07/2026 05:05 Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, sinh viên và học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người sẽ được hỗ trợ cao nhất 150% lương cơ sở mỗi tháng và ưu tiên bố trí ký túc xá.

"Câu view" bằng việc tử tế 19/07/2026 12:11 Giữa xu hướng sáng tạo nội dung số, anh Võ Văn Trường (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) xây dựng kênh trên mạng xã hội bằng việc ghi lại hành trình dọn rác và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Việt Nam đứng đầu Olympic Hóa học quốc tế 19/07/2026 10:49 Với 4 huy chương vàng, Đội tuyển Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc, Ấn Độ tại Olympic Hóa học quốc tế 2026 (IChO).

Sống khoẻ cùng BHT: Dinh dưỡng cho tuổi dậy thì, "chìa khoá vàng" phát triển 19/07/2026 10:00 Bác sỹ Hoàng Quỳnh Thơ - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về chế độ dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong giai đoạn dậy thì.

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 19/07/2026 09:00 Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".

Phát hiện 3 trường hợp mắc lao phổi nghi do hút thuốc lá 19/07/2026 08:30 Thông qua chương trình khám sàng lọc cho người dân tại cộng đồng, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã phát hiện 3 trường hợp mắc lao phổi ở nhóm người có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm.

Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học? 19/07/2026 05:45 Phương án tách thành hai kỳ thi riêng biệt: tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, đang được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là sau vụ việc gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang.

Lai Châu vẫn mưa, bản làng tan hoang vì lũ dữ 18/07/2026 15:32 Sau hơn 1 ngày cơn lũ kinh hoàng quét qua xã Mường Than (huyện Than Uyên cũ), tỉnh Lai Châu, người dân chưa hết bàng hoàng. Bản làng nơi họ sống chỉ sau một ngày đã tan hoang vì cơn lũ dữ. Nhiều căn nhà xây kiên cố cũng bị lũ quật ngã.

Mối nguy từ khói thuốc lá thụ động 18/07/2026 14:00 Khói thuốc lá thụ động đang là mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận gần 2.200 lượt khám sau hơn 1 tuần 18/07/2026 12:04 Những kết quả ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho thấy nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu của người dân khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ là rất lớn.

Trang bị kiến thức tiền hôn nhân cho người trẻ Hà Tĩnh 18/07/2026 10:19 Việc trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân đang được Hà Tĩnh chú trọng, giúp người trẻ chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

Tuyên truyền tận nơi, nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT ở xã miền núi Hà Tĩnh 18/07/2026 09:21 Xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) phối hợp hiệu quả với BHXH cơ sở Hương Sơn triển khai chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao quyền lợi cho người dân.

Hơn 100 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất các trường học ở phường trung tâm Hà Tĩnh 18/07/2026 05:17 Các công trình xây mới, nâng cấp trường học với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được gấp rút hoàn thiện trước thềm năm học mới, góp phần bổ sung phòng học, hoàn thiện cơ sở vật chất và tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

"Công thức" định vị đại học Việt Nam trên bản đồ toàn cầu 17/07/2026 15:57 Thứ hạng toàn cầu không phải là đích đến để chạy đua, mà là hệ quả tất yếu của việc xây dựng “nội lực” xuất sắc, bản lĩnh chấp nhận "đánh đổi" và tinh thần "hợp lực" kiến tạo thương hiệu quốc gia.

Đoàn lãnh đạo TP Hải Phòng và tỉnh Lai Châu dâng hương tưởng niệm tại Hà Tĩnh 17/07/2026 15:12 Sáng 17/7, đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã đến dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cơ sở y tế đầu ngành Hà Tĩnh thiếu hụt trầm trọng nguồn máu 17/07/2026 14:31 Việc không duy trì được các đợt hiến máu tình nguyện đã khiến cho nguồn máu dự trữ tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh xuống mức thấp, ảnh hưởng lớn đến công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

[Infographic] Hướng dẫn nộp online tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT quý 2/2026 17/07/2026 14:22 Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 252/2026/NĐ-CP đối với loại thuế khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Phấn đấu trên 310.000 lượt khám, chữa bệnh bằng đông y mỗi năm 17/07/2026 11:46 Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm khám, chữa bệnh cho trên 310.000 lượt người dân và nâng tỷ lệ khám chữa bệnh bằng đông y ở cấp xã lên 40%.

79 cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ năm 2026 17/07/2026 11:33 Lớp đào tạo, bồi dưỡng là dịp để cán bộ, công chức các sở, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế và hội nhập.

Xuất hiện ca mắc sốt xuất huyết ở xã Cẩm Trung 17/07/2026 11:16 Ca bệnh sốt xuất huyết mới được phát hiện là em P.N.M.K (10 tuổi) trú thôn Trung Lĩnh, xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh).

Đề xuất miễn, giảm học phí và hỗ trợ BHYT cho gia đình sinh hai con gái 17/07/2026 10:35 Gia đình sinh hai con một bề là gái có thể được miễn, giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cùng nhiều ưu đãi khác, nhằm kéo giảm tình trạng mất cân bằng giới khi sinh.

Người trẻ Hà Tĩnh tự viết mùa hè của mình 17/07/2026 09:00 Tự lên ý tưởng, tự tổ chức, tự lan tỏa yêu thương, những học sinh THPT Hà Tĩnh đang tạo nên những mùa hè ý nghĩa.

Vấn đề hôm nay: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn? 16/07/2026 20:15 Gần đây, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài đã xảy ra nhiều vụ cháy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn những hậu quả khó lường đối với tính mạng con người. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Cần những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Văn tuyển dụng viên chức 16/07/2026 17:51 UBND xã Kỳ Văn thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

Đề xuất trợ cấp hàng tháng cho trẻ dưới 3 tuổi để khuyến sinh 16/07/2026 16:21 Bộ Y tế đề xuất cho phép các địa phương tự quyết mức hỗ trợ tài chính hàng cho trẻ từ khi sinh đến đủ 36 tháng tuổi nhằm vực dậy mức sinh đang chạm đáy lịch sử.

Hà Tĩnh được giao bổ sung ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 16/07/2026 14:38 Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 2) cho 27 địa phương. Hà Tĩnh được phân bổ hơn 164,56 tỷ đồng.