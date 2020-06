3 quyển sách “bom tấn” vén màn Nhà Trắng trước bầu cử

Đến hẹn lại lên, mỗi khi nước Mỹ chuẩn bị bước vào bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới, y như rằng người ta lại thấy xuất hiện những cuốn sách được quảng cáo có nội dung “kể tất tật” hay “chuyện chưa kể” liên quan các ứng cử viên.

Quyển sách sắp ra mắt của ông Bolton dự kiến sẽ làm rung chuyển chính trường Mỹ - Ảnh: Yahoo News

Năm nay, cũng như 4 năm trước, một loạt sách liên quan tới Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã hoặc đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt. Trong đó, đáng chú ý nhất là bản thảo cuốn sách The room where it happened: A White House memoir (Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra: Một hồi ký ở Nhà Trắng) dự kiến ra mắt bạn đọc ngày 23-6, do cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton viết.

“Thù trong giặc ngoài” của ông Trump

Sách của ông Bolton chưa ra nhưng truyền thông đã nổi sóng và Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện tác giả, yêu cầu tòa phát trát khẩn cấp đình chỉ xuất bản cuốn sách này ở dạng bản thảo hiện nay với lý do chưa kiểm duyệt xong những thông tin mật có thể có trong sách. Tuy nhiên, tới ngày 19-6 (giờ Việt Nam), tòa liên bang Mỹ vẫn chưa có phán quyết chính thức về việc này.

Ông Trump từng cho rằng việc ông Bolton viết hồi ký là chuyện không phù hợp, căn cứ vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia ông này từng nắm giữ và những tin mật ông Bolton từng được tiếp cận trong lúc ấy.

Ở chiều ngược lại, trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài ABC phát sóng ngày 18-6, ông Bolton chỉ trích ông Trump “không phù hợp với vị trí công việc”, cho rằng ông Trump thiếu “năng lực” làm tổng thống.

Nhiều tờ báo Mỹ đăng các trích đoạn trong sách của ông Bolton có nội dung cáo buộc chính sách đối thoại thất thường của ông Trump, trong đó có những lời tố cáo chưa được kiểm chứng về trao đổi giữa tổng thống Mỹ đương nhiệm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong đoạn trích cuốn sách của ông Bolton đăng trên báo Wall Street Journal, ông Bolton kể Tổng thống Trump từng yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tăng mua lượng nông sản của Mỹ nhằm giúp các nông dân vốn là một lượng cử tri lớn sẽ ủng hộ ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Rõ ràng những mùa bầu cử tổng thống chưa bao giờ là giai đoạn bình yên với các ứng cử viên tiềm năng. Với Tổng thống Trump, một tổng thống Mỹ có những nguyên tắc làm việc luôn gây nhiều tranh cãi trong dư luận Mỹ, thực tế này càng rõ.

Không chỉ phải đối mặt với một cựu nhân viên cấp cao như ông John Bolton, ông Trump còn phải đương đầu với một tình huống phiền toái khác khi bà cháu gái 55 tuổi của ông, Mary Trump, cũng sẽ tung ra một cuốn sách trong mùa hè này có nội dung kể hết những xìcăngđan của tổng thống với tiêu đề Quá nhiều và không bao giờ đủ (Too much and never enough) .

Nhà xuất bản Simon & Schuster hồi đầu tuần (15-6) xác nhận sách sẽ lên kệ ngày 28-7, chỉ vài tuần trước đại hội quốc gia của Đảng Cộng hòa, theo kế hoạch vào ngày 24-8, sẽ công bố ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới.

Một trong những thông tin “bùng nổ” ở cuốn sách này chính là việc bà Mary Trump tiết lộ bà chính là nguồn tin chính yếu giúp báo New York Times điều tra việc đóng thuế của ông Trump, trong đó có chuyện ông Trump đã dự phần vào những âm mưu gian lận thuế và nhận hơn 400 triệu USD vào tài sản hiện nay từ đế chế bất động sản của người cha ông ấy như thế nào.

Về người phụ nữ đứng sau ông Trump

Dĩ nhiên không hề ngẫu nhiên khi vào thời điểm này, Nhà xuất bản Simon & Schuster cũng quyết định ấn hành cuốn sách The art of her deal: The untold story of Melania Trump (tạm dịch: Nghệ thuật đàm phán: Chuyện chưa kể về Melania Trump) của tác giả - nhà báo từng đoạt giải Pulitzer của báo Washington Post, bà Mary Jordan. Đây là cuốn sách mà theo mô tả của Đài CBS (Mỹ) là đã tìm hiểu thật kỹ lưỡng cuộc sống riêng tư và cả những tham vọng của đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Nhà xuất bản hẳn rất có ý khi chọn tiêu đề khiến người ta liên tưởng ngay tới tên cuốn sách đình đám của ông Trump một thời là Nghệ thuật đàm phán (The art of deal).

Đài CBS (Mỹ) đã trích đăng một đoạn trong cuốn sách mới này, trong đó tác giả Jordan kể lại cách bà Melania Trump đã phản ứng ra sao trước sự cố tai tiếng của chồng liên quan tới đoạn băng trong đó ông Trump ba hoa chuyện dâm ô với các phụ nữ.

Qua đó, độc giả hiểu được thêm cách đệ nhất phu nhân đương nhiệm đã kín đáo và tinh tế ra sao trong việc chèo lái chiến dịch tranh cử xung quanh một bê bối có thể nhấn chìm sự nghiệp hiện tại của chồng. Trên thực tế, vai trò và ảnh hưởng của bà Melania với sự nghiệp của chồng cho tới nay vẫn là điều dư luận ít biết.

Tác giả Jordan viết: “Một câu chuyện phổ biến về bà Melania nói rằng bà đơn giản chỉ muốn cưới một người đàn ông giàu có, rằng bà hoảng sợ khi ông Trump bước vào chính trường năm 2015 và làm xáo trộn thế giới thoải mái của bà. Nhưng đã có rất nhiều chứng cứ cho thấy ngay từ đầu, bà Melania đã không chỉ chấp nhận và ủng hộ khát vọng chính trị của ông Trump mà còn rất khuyến khích chồng trong việc này”.

Chưa ra mắt đã "cháy" hàng Với 3 cuốn sách “bom tấn” đã và sẽ ra mắt trong vài tháng trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ (3-11-2020), Nhà xuất bản Simon & Schuster đang dẫn đầu trong cuộc đua ấn hành những tựa sách “hot” nhất về chính quyền của ông Trump. Theo báo New York Times , ngay từ bây giờ nhà xuất bản đã chứng kiến lợi nhuận lớn từ dòng sách đó. Ngày 17-6, cuốn sách của ông Bolton đã giữ vị trí số 1 trong danh sách sách bán chạy nhất (best-seller) của Amazon, dù chưa ra mắt. Cuốn sách của bà Mary Trump cũng đã đứng thứ 3 danh sách này, mặc dù chưa xuất bản. Nhà xuất bản Simon & Schuster đã phải tăng cường số bản in với cả hai tựa sách này vì số đơn đặt mua từ các nhà phân phối sách tăng cao.

