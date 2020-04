Báo chí khắp nước Mỹ ngập tràn cáo phó giữa lúc Covid-19 hoành hành

Các tờ báo giấy tại Mỹ chứng kiến số lượng tăng đột biến những mẩu tin cáo phó thông báo người qua đời trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với hơn 42.000 người chết.

Các tờ báo Mỹ ở khu vực “điểm nóng” Covid-19 chứng kiến số lượng tăng vọt cáo phó (Ảnh: Boston Globe)

Theo CNN , số báo xuất bản hôm 19/4 của Boston Globe đã gây “sốc” với hình ảnh các mẩu tin cáo phó dày đặc khắp trên mặt báo. Tổng cộng, số này có 16 trang chỉ toàn thông tin về người qua đời. Vào cùng thời điểm này hồi năm ngoái, Boston Globe có 7 trang cáo phó.

Theo đại học John Hopkins, Mỹ hiện có 786.968 ca Covid-19 và 42.308 người thiệt mạng vì dịch bệnh.

CNN cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của những tin tức này dường như phản ánh tác động của Covid-19 tới bang Massachusetts và vùng New England.

“Nó gần như cho thấy virus (SARS-CoV-2) gây chết chóc như thế nào”, Jaclyn Reiss, biên tập viên tin điện tử của Boston Globe trả lời phỏng vấn CNN .

Reiss cũng lưu ý rằng chưa có cách nào để xác minh bao nhiêu người qua đời trong 16 trang cáo phó có liên quan tới Covid-19 vì cáo phó thường không nêu ra lý do của cái chết. Tuy nhiên, một số đoạn cáo phó cũng nêu rõ người thiệt mạng là nạn nhân của virus corona mới.

Mục cáo phó đã “tăng lên mỗi cuối tuần kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Massachusetts”, Reiss cho hay, cho biết ngày 12/4, Boston Globe có 11 trang cáo phó.

Boston Globle không phải là tờ báo duy nhất ghi nhận sự gia tăng các mẩu tin cáo phó, theo CNN. Các tờ báo trên khắp các “điểm nóng” trên nước Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng cáo phó được xuất bản.

Tại Louisiana, báo The Times-Picayune|The New Orleans Advocate đăng tải hơn 8 trang cáo phó hôm 19/4, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo này có 4 trang cáo phó. Louisiana hiện có gần 25.000 ca Covid-19 và 1.328 người tử vong.

Báo Star-Ledger ở Newark, New Jersey đăng tải 109 cáo phó trên 9 trang trong số báo ngày 12/4. Một năm trước, báo này chỉ đăng 17 cáo phó trong một trang rưỡi. New Jersey hiện có 85.000 ca Covid-19 và 4.362 người tử vong, xếp thứ 2 nước Mỹ chỉ sau New York.

Báo Hartford Courant tại Connecticut có 12 trang cáo phó trong số xuất bản ngày 19/4. Bang này hiện có 18.000 ca Covid-19 và 1.127 người đã qua đời. Thông thường báo này chỉ dành khoảng 3-4 trang để đăng cáo phó.

Theo CNN , thực tế ở Mỹ dường như tương đồng với những gì Italia đã trải qua hồi tháng 3.

Tờ Eco di Bergamo tại vùng Lombardy của Italia thường chỉ đăng 1 trang cáo phó. Hôm 14/3, báo này đăng 10 trang thông báo về các trường hợp tử vong.

