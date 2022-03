Cảnh báo thiên tai sớm cho hàng tỉ người

Trên toàn thế giới, 44% thiên tai có liên quan đến lũ lụt, 17% liên quan đến bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới và hạn hán là những nguy cơ phổ biến nhất gây thiệt hại về người, lần lượt gây ra 38% và 34% số người chết do thiên tai từ năm 1970 đến 2019. Về thiệt hại kinh tế, 38% do bão, 31% do lũ. Trong tất cả các trường hợp tử vong do thời tiết, khí hậu và rủi ro về nước, 91% xảy ra ở các nền kinh tế đang phát triển.