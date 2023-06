El Nino đến sớm làm tăng thêm nhiệt cho Trái Đất

Các nhà khí tượng học tuyên bố hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành sớm và có khả năng làm biến đổi thời tiết trên toàn thế giới, bổ sung thêm nhiệt tự nhiên cho Trái đất vốn đang nóng lên.

Xe ô tô di chuyển qua con đường ngập nước do bão Ian tại Mỹ vào tháng 9/2022. Ảnh: AP

Không giống như La Nina thường làm giảm nhẹ nhiệt độ toàn cầu và chiếm ưu thế trong ba năm qua, El Nino liên quan đến gia tăng nhiệt độ trên toàn thế giới.

Nhà khoa học khí hậu Michelle L"Heureux, người đứng đầu văn phòng dự đoán Nino/La Nina của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Hải dương Quốc gia Mỹ (NOAA) hôm 8/6 cho biết năm nay El Nino đã hình thành sớm hơn một hoặc hai tháng so với những lần xuất hiện trước đó. Điều này “tạo cơ hội cho sự phát triển” với 56% khả năng sẽ được coi là mạnh và 25% khả năng đạt đến mức siêu lớn.

Bà cũng nhấn mạnh: “Tùy thuộc vào cường độ, El Nino có thể gây ra nhiều tác động, chẳng hạn như làm tăng nguy cơ mưa lớn và hạn hán ở một số địa điểm trên thế giới”. Theo bà L’Heureux, mặc dù theo truyền thống El Nino có nghĩa là ít bão hơn ở Đại Tây Dương, nhưng nó còn có thể là nhiều bão nhiệt đới hơn ở Thái Bình Dương. El Nino ảnh hưởng nặng nề nhất từ tháng 12 đến tháng 2, làm dịch chuyển đường đi của bão mùa Đông xa hơn về phía Nam tới xích đạo.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin, trong quá khứ, hiện tượng El Nino mạnh dẫn đến mức nhiệt độ nóng lên toàn cầu kỷ lục, như năm 2016 và 1998. Các nhà khoa học vào đầu năm nay nhận định rằng năm 2024 có nhiều khả năng thiết lập mức nhiệt kỷ lục, đặc biệt là do El Nino thường đạt cực đỉnh vào mùa Đông. El Nino thậm chí còn khởi đầu sớm hơn bình thường trong năm nay.

Giáo sư khí tượng Marshall Shepherd tại Đại học Georgia (Mỹ) cho biết: “Sự khởi đầu của El Nino cho thấy 2023 có thể trở thành năm nóng nhất được ghi nhận khi kết hợp với bối cảnh khí hậu ấm lên”.

Bà L“Heureux cho biết vài tháng tới, El Nino sẽ được cảm nhận nhiều nhất ở Nam bán cầu với”tác động tối thiểu" ở Bắc Mỹ. Trong khi đó, hiện tượng El Nino khiến phía Bắc Nam Mỹ với Brazil, Colombia và Venezuela có khả năng khô hơn và Đông Nam Argentina cùng một số khu vực của Chile có thể ẩm hơn. Ấn Độ và Indonesia cũng có xu hướng khô trong suốt tháng 8 do El Nino.

Một bến tàu cạn nước ở hồ chứa nước Sau, cách Barcelona (Tây Ban Nha) khoảng 100 km về phía Bắc, ngày 18/4. Ảnh: AP

Tuy nhiên, nhà khoa học Azhar Ehsan tại Đại học Columbia nhận định các quốc gia bị hạn hán ở Đông Bắc châu Phi sẽ chào đón lượng mưa có ích sau khi hạn hán kéo dài trong vài năm ở khu vực này.

Một số nghiên cứu kinh tế đã chỉ ra rằng La Nina gây ra nhiều thiệt hại hơn ở Mỹ và trên toàn cầu so với El Nino. Nghiên cứu năm 2017 trên một tạp chí kinh tế cho thấy El Nino có “tác động thúc đẩy tăng trưởng” đối với các nền kinh tế của Mỹ và châu Âu, trong khi nó gây tốn kém cho Australia, Chile, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Nam Phi. Nhưng một nghiên cứu gần đây cho biết El Nino gây tốn kém hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, ước tính thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ USD trên toàn cầu. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng El Nino trong giai đoạn 1997-1998 đã tiêu tốn của các chính phủ 45 tỷ USD.

Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 5 trên tạp chí Science, El Nino năm nay có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế toàn cầu lên tới 3 nghìn tỷ USD do thời tiết khắc nghiệt làm giảm sản lượng nông nghiệp, sản xuất và gây lây lan dịch bệnh. Do đó, một số chính phủ như Peru đã dành ra 1,06 tỷ USD để đối phó với các tác động của El Nino và biến đổi khí hậu. Philippines đã thành lập một nhóm chính phủ đặc biệt để xử lý hậu quả được dự đoán.

Theo Tin tức