Singapore quyết sống chung với COVID-19 dù ca mắc mới tăng mạnh

Singapore cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi lộ trình sống chung với COVID-19, với việc giới chức nước này định ra kịch bản số ca mắc mới có thể lên đến 2.000 ca/ngày trong vài tuần tới, tăng mạnh so với mức 400 ca/ngày hiện nay.

Singapore là nước tiên phong trong chiến lược sống chung với virus. Ảnh: AFP

Thay vì tái áp đặt các quy định phòng dịch nghiêm ngặt khi số ca mắc mới tăng nhanh, Singapore chọn cách khởi động chương trình tiêm vaccine tăng cường cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có miễn dịch yếu, bắt đầu từ ngày 14/9 này.

Để giảm sức ép lên các bệnh viện, quốc gia 5,7 triệu dân này cũng sẽ mở rộng chương trình thử nghiệm cho người tiêm đủ liều vaccine nhưng vẫn nhiễm COVID-19 được điều trị, hồi phục tại nhà, cùng với đó là giảm thời gian cách ly cộng đồng từ 14 ngày xuống còn 10 ngày.

Các biện pháp mới trên đây được đưa ra trong bối cảnh chính quyền muốn trấn an người dân trước xu hướng bùng phát mạnh ca nhiễm mới, cùng với đó là tâm lý chia rẽ trong dân chúng đối với cam kết tái mở cửa cẩn trọng của chính phủ. Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung ngày 10/9 đã tuyên bố rằng chính phủ không muốn đảo ngược quan điểm trong cách tiếp cận đột phá coi COVID-19 là bệnh đặc hữu.

“Việc gia tăng số ca nhiễm mới theo ngày mà chúng ta đang thấy ở Singapore chính là những gì mà bất kể nước nào cũng gặp phải ở một thời điểm nhất định nào đó khi tìm cách sống chung với COVID-19”, ông Ong Ye Kung phát biểu trước báo giới, đồng thời cho biết Singapore đặt ưu tiên cho việc tránh để hệ thống y tế sụp đổ, không để số ca tử vong vì nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao khi mở cửa.

Thế giới đang theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh tại Singapore, một trong ít nhóm nước trên thế giới có bước chuyển chiến lược trong phòng chống COVID-19 khi coi đây là căn bệnh đặc hữu. Khác với Trung Quốc, Hong Kong/Trung Quốc hay New Zealand – nơi chính quyền vẫn theo đuổi cách tiếp cận “không COVID-19”, Singapore muốn dựa vào tỉ lệ tiêm chủng hiện đang ở mức cao nhất thế giới (trên 80%) để cho phép đưa nhịp sống trở lại bình thường như ở một số nền kinh tế phương Tây.

Singapore đứng hàng đầu thế giới về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, với hơn 80% dân số được tiêm đủ liều. Ảnh: AFP

Singapore trong ngày 11/9 ghi nhận 550 ca mắc mới trong cộng đồng, giảm nhẹ so với mức 568 ca một ngày trước đó, nhưng tăng gần 9 lần so với ngày 10/8 - thời điểm nước này bắt đầu nới lỏng một số quy định hạn chế về giãn cách xã hội. Số ca bệnh nặng vẫn ở mức ổn định và đây là điểm đáng lưu ý, vì kế hoạch tái mở cửa ở Singapore xem đây là tiêu chí hàng đầu, lấy làm căn cứ để triển khai trên thực tế. Số ca bệnh nặng cần can thiệp thở oxy trong ngày 10/8 chỉ là 26 ca, trong đó có 7 ca nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng Tài chính Singapoe Lawrence Wong, người cũng là đồng Chủ tịch Ủy ban Liên bộ Chống COVID-19 (MTF), chính quyền không coi đây là thời điểm thích hợp để đẩy nhanh các biện pháp mở cửa, nhất là khi Singapore đang ở giai đoạn bùng nổ số ca nhiễm mới. Sẽ là mạo hiểm nếu bung mạnh mở cửa với tình cảnh như hiện nay.

Ông Ong Ye Kung cho biết Singapre có kế hoạch về thay đổi, điều chỉnh các quy định về y tế phòng bệnh nếu thấy cần thiết, cùng với đó là rà soát khả năng đáp ứng trước tình huống có 1.000 ca nhiễm mới/ngày. Nhưng nếu số ca bệnh nặng vẫn duy trì ở mức thấp ổn định trong một vài tuần tới, chính quyền có thể sẽ sớm quay lại với tiến trình mở cửa.

Cách tiếp cận mới của Singapore về sống chung với COVID-19 đang gặp phải thách thức, phần nào phản ánh căng thẳng đối nghịch giữa nhóm lo sợ bùng phát lây nhiễm có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát với số đang lên tiếng yêu cầu chính phủ cần mở cửa nhanh hơn.

Về phần mình, giới chức y Singapore một mặt vẫn từng bước nới lỏng hạn chế như giảm rào cản với người lao động nhập cư, lập hành lang du lịch với Đức với du khách đã tiêm đủ liều vaccine, nhưng mặt khác lại đẩy nhanh xét nghiệm bắt buộc, cấm tụ thập đông người ở nơi làm việc.

