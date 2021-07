Từ cảnh báo của WHO: Khi nào được tiêm ‘trộn’ các loại vắc xin?

Vắc xin Pfizer cho trẻ em Việt Nam có gì khác? Tiêm vắc xin cho trẻ em. Ảnh minh họa: AFP Ngày 14-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có cuộc làm việc trực tuyến với ông John Paul Pullicino - tổng giám đốc Công ty TNHH Pfizer Việt Nam. Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã thỏa thuận, đàm phán ban đầu với Pfizer về việc cung ứng, bổ sung cho Việt Nam 20 triệu liều vắc xin COVID-19 để tiêm chủng cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Việt Nam hiện có khoảng 9 triệu trẻ em trong độ tuổi này. Phía Pfizer cam kết đảm bảo cung ứng 20 triệu liều vắc xin này trong quý 4-2021, để Việt Nam kịp thời triển khai tiêm chủng. Ngoài vắc xin cho trẻ em, Pfizer cũng sẽ cung ứng cho Việt Nam khoảng 1 triệu liều vắc xin COVID-19 trong tháng 7, cùng 3,4 triệu liều trong hai tháng 8 và 9. Tiếp đó, khoảng 27 triệu liều vắc xin còn lại sẽ được cung ứng trong quý 4-2021. Như vậy, cùng với 20 triệu liều vắc xin COVID-19 bổ sung để tiêm cho trẻ em, tổng cộng đến hết năm 2021 Pfizer sẽ cung ứng khoảng 50 triệu liều vắc xin COVID-19 cho Việt Nam. Trả lời về việc vắc xin cho trẻ em có khác gì so với vắc xin dành cho người lớn, đại diện Bộ Y tế cho biết ở sản phẩm cụ thể của Pfizer thì không có gì khác, nhưng đây là một trong số ít ỏi vắc xin ngừa COVID-19 có chỉ định sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi. Pfizer cho biết vắc xin COVID-19 của hãng dành cho người từ 12 - 17 tuổi có thành phần liều lượng giống như loại sử dụng cho người lớn đã được phê duyệt. Hãng dược Mỹ khẳng định vắc xin an toàn và hiệu quả để sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Các cơ quan chức năng ở Mỹ, cụ thể là Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ, các hiệp hội hàng đầu về y khoa ở Mỹ, các chuyên gia về y tế cộng đồng đã cùng nhấn mạnh tính an toàn và hiệu quả của vắc xin Pfizer vượt trội so với tác dụng phụ. Họ kêu gọi tất cả những ai từ 12 tuổi trở lên, đủ điều kiện tiêm các loại vắc xin được cấp phép khẩn cấp, hãy đi tiêm phòng COVID-19. Cho đến nay, Mỹ, Canada, Cơ quan quản lý dược châu Âu (EMA), Israel... cũng đã phê duyệt cho phép sử dụng vắc xin của Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Nếu trẻ em được tiêm vắc xin, mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng sẽ bớt thách thức hơn. Báo The New York Times vừa thăm dò 723 chuyên gia dịch tễ học về chuyện khi nào nước Mỹ có thể trở lại bình thường và bằng cách nào. Câu trả lời chung là đại dịch sẽ không kết thúc trừ khi có thêm người được tiêm chủng, bao gồm cả trẻ em.