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Tài chính thị trường ngày 24/6: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 1/7

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(Baohatinh.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư cho phép nâng tỷ lệ tối đa ngân hàng được dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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