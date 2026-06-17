Tài chính thị trường ngày 17/6: “Siết” tình trạng lãi suất thực tế cao hơn niêm yết

(Baohatinh.vn) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các cơ chế làm phát sinh mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn mức công bố. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, sớm có trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật.
Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các nhà máy, dự án điện tại xã Vũ Quang. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan.
Tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nghĩa trang tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) diễn ra nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.
Không ít thí sinh mất cơ hội tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học chỉ vì những sai sót tưởng chừng rất nhỏ. Để tránh rơi vào tình huống đáng tiếc, thí sinh cần nắm rõ các hành vi có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy kết quả thi.
Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và một số nhiệm vụ trọng tâm.