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Tài chính thị trường ngày 17/6: “Siết” tình trạng lãi suất thực tế cao hơn niêm yết

Nhóm P.V
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(Baohatinh.vn) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các cơ chế làm phát sinh mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn mức công bố. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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