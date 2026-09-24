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Tài nguyên SEO phát triển gói dịch vụ backlink theo tiêu chuẩn riêng cho từng website

P.V
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Công ty TNHH Tài Nguyên SEO mở rộng gói dịch vụ backlink, hướng tới nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó trong việc kéo thứ hạng từ khóa lên trang nhất Google mà không muốn mạo hiểm với các nguồn liên kết trôi nổi, dễ bị phạt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều chủ doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn coi backlink là một khoản chi mua số lượng, thay vì một hạng mục cần đo lường chất lượng nguồn, độ liên quan chủ đề và tốc độ triển khai an toàn.

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Cải thiện thứ hạng theo từng tháng

Vì sao backlink vẫn là bài toán khó với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Một website mới, dù nội dung tốt đến đâu, cũng khó cạnh tranh nếu không có hệ thống liên kết trỏ về đủ mạnh. Google dùng backlink như một tín hiệu để đánh giá mức độ tin cậy của một trang, tương tự cách một tờ báo được trích dẫn nhiều lần sẽ có uy tín hơn một trang không ai nhắc tới.

Vấn đề nằm ở chỗ nhiều đơn vị cung cấp backlink giá rẻ trên thị trường bán số lượng lớn từ các site vệ tinh không liên quan chủ đề, thậm chí từng dính án phạt từ Google. Một khách hàng dùng phải nguồn này có thể mất vài tháng để dọn dẹp hậu quả, tốn thời gian hơn cả việc làm đúng ngay từ đầu.

Đây cũng là lý do Tài nguyên SEO (TNS) chọn hướng đi khác: xây dựng backlink dựa trên khảo sát thực tế của từng website trước khi triển khai, thay vì áp một gói cố định cho mọi khách hàng.

Quy trình audit trước khi đặt bất kỳ liên kết nào

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Quy trình bốn bước từ audit đến báo cáo

Trước khi bàn tới số lượng backlink, đội ngũ kỹ thuật rà soát cấu trúc website hiện tại: tốc độ tải trang, lỗi index, mật độ từ khóa, và cả lịch sử backlink cũ nếu website từng dùng dịch vụ khác. Bước này giúp tránh tình trạng đặt thêm liên kết mới lên một nền móng đang có vấn đề, giống như sơn lại tường trong khi móng nhà vẫn nứt.

Sau khảo sát, danh sách nguồn đặt backlink được chọn lọc theo độ liên quan ngành nghề. Một trang bán thiết bị y tế sẽ không nhận liên kết từ các trang tổng hợp tin giải trí, dù trang đó có chỉ số domain cao đến mấy. Nguyên tắc là liên quan trước, chỉ số sau.

Ba con số đáng chú ý trong cách triển khai

Thứ nhất, tốc độ đặt backlink được kiểm soát theo từng tuần thay vì đổ dồn một lần. Cách này giúp hồ sơ liên kết của website tăng trưởng tự nhiên, tránh bị thuật toán đánh dấu là bất thường.

Thứ hai, mỗi backlink đi kèm nội dung bài viết riêng, không dùng lại một bài cho nhiều site khác nhau. Việc này tốn công hơn nhưng giảm hẳn rủi ro trùng lặp nội dung, một lỗi phổ biến khiến nhiều chiến dịch SEO không lên hạng dù đã đặt hàng trăm liên kết.

Thứ ba, thời gian để thấy chuyển biến thứ hạng thường rơi vào khoảng 3 đến 6 tháng tùy độ cạnh tranh của từ khóa. Với ngành có mức độ cạnh tranh cao như bất động sản hay tài chính, con số này có thể kéo dài hơn.

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Báo cáo tiến độ SEO theo chu kỳ

Backlink chỉ là một phần của bức tranh SEO tổng thể

Đại diện Tài nguyên SEO cho biết đơn vị không xem backlink là dịch vụ tách rời, mà là một mắt xích trong chuỗi công việc rộng hơn. Nhiều khách hàng đến với nhu cầu ban đầu là mua backlink, nhưng sau audit lại phát hiện vấn đề nằm ở tốc độ tải trang hoặc cấu trúc heading sai chuẩn, những thứ backlink không thể sửa được.

Vì vậy công ty triển khai song song quy trình SEO tổng thể từ audit tới báo cáo, trong đó backlink chỉ là một bước giữa chừng. Toàn bộ tiến độ được báo cáo định kỳ, kèm số liệu về thứ hạng từ khóa, lưu lượng truy cập và các liên kết mới được đặt trong kỳ, để khách hàng theo dõi được tiền mình bỏ ra đang đi vào đâu.

Cách làm này đòi hỏi thời gian đầu tư dài hơn so với việc bán một gói backlink đơn thuần. Nhưng theo chia sẻ từ phía công ty, đây là cách duy nhất để tránh tình trạng khách hàng quay lại sau ba tháng với câu hỏi vì sao thứ hạng không nhúc nhích dù đã trả tiền cho hàng chục liên kết.

Ai nên cân nhắc dịch vụ này?

Nhóm khách hàng phù hợp nhất với dịch vụ backlink của Tài nguyên SEO là doanh nghiệp đã có website hoàn chỉnh, có sản phẩm hoặc dịch vụ rõ ràng, nhưng traffic tự nhiên từ Google còn thấp hoặc dậm chân tại chỗ nhiều tháng liền. Với những website mới lập, việc audit ngay từ đầu giúp tránh lặp lại sai lầm của các dự án đi trước.

Ngược lại, với các trang web đang cần kết quả tức thì trong vài tuần, hoặc chủ yếu dựa vào quảng cáo trả phí, dịch vụ backlink theo hướng audit kỹ lưỡng có thể không phải lựa chọn tối ưu về mặt thời gian.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Tài nguyên SEO

- Văn phòng làm việc: BT T14-11, The Manhattan, KĐT Vinhomes Grand Park, đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP. Hồ Chí Minh 760000, Việt Nam

- Hotline: 0563650666

- Email: tainguyenseocom@gmail.com

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