Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga

Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.
Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 16 đến 18/6.
Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã kiểm tra Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi, Nhà máy Thủy điện Vũ Quang và Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tiếp tục soát xét, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết, chú trọng việc lấy ý kiến Nhân dân, tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện trình HĐND tỉnh xem xét.
Hà Tĩnh sẽ sắp xếp, tổ chức lại 1.823 thôn, tổ dân phố để thành lập 749 thôn, tổ dân phố mới; 78 thôn, tổ dân phố không sắp xếp. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh có 827 thôn, tổ dân phố; giảm 1.074 thôn, tổ dân phố so với hiện nay (tỷ lệ giảm 56,50%).
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 9 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các mức chi cụ thể đối với những nội dung liên quan.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và một số nhiệm vụ trọng tâm.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.
Sáng 5/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua; cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và rà soát các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
Sáng 5/6, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh vì thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 hướng tới xây dựng đội ngũ doanh nhân đổi mới, tiên phong chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Đại biểu dự Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 đã nêu ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển thực chất, bền vững, tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.