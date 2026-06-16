Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 16 đến 18/6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)