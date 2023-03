Hà Tĩnh: CPI quý I/2023 tăng 2,55% so với cùng kỳ năm trước

Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Tĩnh, CPI quý I/2023 tăng 2,55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực thành thị tăng 1,97%, nông thôn tăng 2,8%.

Trong tháng 3, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,37%

Tháng 3 năm 2023, chỉ số CPI chung giảm 0,44% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có sự biến động như sau: 6 nhóm hàng hóa chỉ số giá tăng so với tháng trước, gồm: hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,18%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,37%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,06%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,09%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,02%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,19%.

3 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước: hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,53%; giao thông giảm 0,21%; bưu chính viễn thông giảm 0,03%. 2 nhóm ổn định về chỉ số so với tháng trước là đồ uống và thuốc lá; giáo dục.

Tình hình thị trường tiêu dùng thịt gia súc gặp khó khăn, nguồn cung lớn trong khi nhu cầu tiêu dùng thấp khiến giá bán tiếp tục giảm.

Theo đánh giá, thời điểm sau tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm. Giá xăng dầu bình quân giảm so tháng trước, trong khi đó, giá vật liệu xây dựng và dịch vụ cho thuê nhà tăng. Tình hình thị trường tiêu dùng thịt gia súc gặp khó khăn, nguồn cung lớn trong khi nhu cầu tiêu dùng thấp khiến giá bán giảm là những yếu tố chính tác động vào CPI tháng 3.

Nhìn chung, thị trường tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ quý I tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Do dịp tết Nguyên đán vào thời điểm giữa quý, các nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ dùng gia đình, hàng may mặc, hoa, cây cảnh, giao thông, đồ uống, thuốc lá tăng mạnh.

Huyện Nghi Xuân sẵn sàng chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2023. Ảnh tư liệu.

Dự kiến, CPI tháng 4/2023 tiếp tục tăng; nhóm thực phẩm thủy sản biển sẽ có biến động lớn nhất do đây là tháng bắt đầu bước vào mùa du lịch biển. Ngoài ra, các nhóm hàng hóa khác như: giá khách sạn, nhà nghỉ, vận tải cũng dự kiến tăng giá. Trong khi đó, thời tiết chuyển mùa nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, mua sắm đồ dùng điện lạnh đều tăng cao.

Thái Oanh – Hoài Nam