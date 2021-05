Hà Tĩnh: Doanh thu hoạt động vận tải 4 tháng đầu năm đạt gần 1.900 tỷ đồng

Doanh thu hoạt động vận tải 4 tháng đầu năm nay của Hà Tĩnh đạt gần 1.900 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải khởi sắc trong những tháng đầu năm 2021.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, doanh thu vận tải, kho bãi tháng 4/2021 ước đạt 473,72 tỷ đồng, tăng 2,59% so với tháng 3 và tăng 61,12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách là 139,96 tỷ đồng, tăng 3,06% so với tháng 3 và tăng 184,99% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hóa là 254,41 tỷ đồng, tăng 2,58% so với tháng 3 và tăng 35,53% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải là 79,35 tỷ đồng, tăng 1,82% so với tháng 3 và tăng 38,72% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh doanh vận tải, kho bãi tháng 4 khởi sắc hơn so với thời gian trước là do thời tiết chuyển sang nắng nóng nên nhu cầu sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng xe buýt, taxi tăng. Đây cũng là thời điểm trùng với 2 kỳ nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5) nên lượng người đi du lịch, về thăm quê ở mức cao hơn so với thông thường.

Với vận tải hàng hóa, từ tháng 4, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, đồ dùng gia đình (điện lạnh, điện tử, nước giải khát, hàng may mặc) cao hơn, cộng thêm việc công trình xây dựng đẩy nhanh tiến độ nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu xây dựng tăng lên.

Thép cuộn của Formosa Hà Tĩnh được vận chuyển cho đối tác từ cảng Vũng Áng - Sơn Dương.

Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu hàng hóa thông qua 2 cảng Sơn Dương và Vũng Áng của Công ty TNHH Hưng nghiệp Gang thép Formosa và Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt tăng, kéo theo doanh thu kho bãi, hỗ trợ vận tải tăng.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động kinh doanh vận tải đạt 1.888 tỷ đồng (vận tải hành khách 571,85 tỷ đồng; vận tải hàng hóa 1.011,53 tỷ đồng; kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 304,64 tỷ đồng), tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2020 – vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội.

V.Đ