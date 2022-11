Nhộn nhịp mua sắm trong Tuần lễ Sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh tại Hà Nội

Tham gia Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề Hà Tĩnh tại Hà Nội, các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh đã tranh thủ tối đa cơ hội để quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng.

Video Người tiêu dùng mua sắm tại tuần lễ sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh tại Hà Nội

Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề Hà Tĩnh diễn ra tại Hà Nội trong thời gian từ ngày 3 - 7/11 tại sân Trung tâm thương mại Big C Thăng Long.

Tại sự kiện này, hơn 30 đơn vị, cơ sở sản xuất trên địa bàn Hà Tĩnh trưng bày và bán các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh với tổng số 40 gian hàng.

Các sản phẩm được bày bán chủ yếu là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng các làng nghề Hà Tĩnh.

Một số sản phẩm có thương hiệu được trưng bày như: bưởi Phúc Trạch, giò me Tiến Giáp, trầm hương Hiền Linh, kẹo cu đơ Phong Nga, dầu lạc Thắm An, tinh bột nghệ An Tâm, nước mắm Luận Nghiệp…

Chương trình thu hút khá đông khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm, tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm.

Vừa mua bưởi Phúc Trạch và kẹo cu đơ, anh Trần Bảy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) chia sẻ: “Tôi có nhiều bạn bè ở Hà Tĩnh nên trước đây đã được thưởng thức nhiều đặc sản của miền quê này. Biết thông tin có tuần lễ trưng bày và bán sản phẩm Hà Tĩnh tại Hà Nội, tôi đến mua một số sản phẩm, vừa sử dụng vừa để tặng người thân”.

Qua 2 ngày đầu tiên của chương trình, nhiều đơn vị sản xuất đã bán được khá nhiều hàng hóa.

Anh Bùi Thức Chính - Giám đốc Hợp tác xã Trầm hương Hiền Linh (xã Phúc Trạch, Hương Khê) cho biết: Chúng tôi mang đến chương trình lần này nhiều sản phẩm từ trầm hương do cơ sở sản xuất như: nụ trầm, vòng trầm, hương trầm… với tổng giá trị tiền hàng khoảng 150 triệu đồng. Trong 2 ngày 3 và 4/11, chúng tôi đã bán được khoảng 20 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ cơ sở chế biến thực phẩm Hoa Hào (thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) chia sẻ: "Tôi mang ra 3 thùng hàng các sản phẩm: ruốc bông heo, thịt bò khô, thịt chưng mắm tép.... Thấy sức mua tốt nên tối 4/11, hàng trong quê tiếp tục được gửi ra để bán. Trong 2 ngày đầu tiên, có những vị khách hàng mua về sử dụng, sau đó quay lại mua lần 2 với số lượng lớn. Được khách hàng Thủ đô ủng hộ sản phẩm, chúng tôi rất vui".

Ngoài khách hàng là người dân Thủ đô và các tỉnh, thành khác, nhiều người dân Hà Tĩnh đang sinh sống tại Hà Nội cũng tìm đến sự kiện để mua các đặc sản của quê hương.

Bạn Trần Đức Hưng (người dân Nghi Xuân sinh sống tại Hà Nội) chia sẻ: Em là sinh viên đang học tại Hà Nội. Khi biết đến sự kiện bày bán sản phẩm của tỉnh tại Thủ đô, em đã đến đây để mua thực phẩm và một ít quà quê.

Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề Hà Tĩnh tại Hà Nội là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm đến với đông đảo người tiêu dùng tại Thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Công thương Hà Tĩnh tham quan các gian hàng sau lễ khai mạc.

Thông qua chương trình này, ngoài lượng hàng tiêu thụ trực tiếp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất Hà Tĩnh mong muốn sẽ tìm kiếm được các đầu mối tiêu thụ sản phẩm lâu dài, tạo động lực để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngọc Loan