“Phố vàng” Hà Tĩnh nhộn nhịp sáng ngày vía Thần tài

Để cầu cho một năm mới may mắn, nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến các cửa tiệm trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) để mua vàng trong ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng).

Ngay từ sáng sớm ngày 10/2 (mùng 10 tháng Giêng), các tiệm kinh doanh trên “phố vàng” Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) đã đón đông khách đến chờ mua vàng cầu may.

Theo quan niệm, ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân thường đi mua vàng để lấy “vía” với hy vọng một năm mới bình an, may mắn.

Theo ghi nhận, các tiệm vàng “có tiếng” như Kiều Ngọc, Phương Xuân, Ngọc Hà, Mai Xuân, Việt Hà… đều mở cửa sớm hơn ngày thường để phục vụ nhu cầu của người dân.

Bà Nguyễn Thị Xuân - Giám đốc Công ty vàng bạc Phương Xuân cho biết: "Cửa hàng mở cửa từ 5h30 đón khách và huy động hết nhân viên đứng ở các quầy để việc mua bán thuận lợi, nhanh chóng. Theo đánh giá, sức mua năm nay khá cao, người dân chủ yếu mua từ 1 - 2 chỉ để cầu may”.

Giá vàng 9999 niêm yết tại tiệm vàng Kiều Ngọc sáng nay là 5.420.000 đồng/chỉ bán ra và 5.280.000 đồng/chỉ mua vào.

Theo chia sẻ từ các chủ tiệm, giá vàng tại Hà Tĩnh phụ thuộc chung vào giá vàng thế giới và cả nước nên dù sức mua rất lớn nhưng giá vẫn không biến động nhiều. Mức giá trong ngày Thần tài năm nay thấp hơn những ngày trước đó (ngày 8/2, giá vàng lên đến 5.480.000 đồng/chỉ).

Để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, các chủ tiệm kim hoàn đã chuẩn bị những sản phẩm “hot” như: nhẫn kim tiền, nhẫn tròn, hình ông thần tài, hình đỉnh vàng, hình linh vật con hổ... Tuy nhiên, nhẫn tròn trơn vẫn là mặt hàng được khách mua nhiều nhất trong ngày hôm nay.

Chị Trần Thị Nhung (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Ngày Thần tài năm nào tôi cũng mua 1 chỉ để cầu may, hi vọng một năm bình an, mọi việc thuận lợi”.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, hầu hết khách hàng đều đeo khẩu trang khi tới giao dịch tại tiệm vàng. Chị Bùi Diệu Huyền - chủ tiệm vàng Mai Xuân cho hay: “Để đảm bảo phòng dịch, khách hàng năm nay không tập trung quá đông cùng một lúc, nhiều người đã đặt sẵn mẫu với cửa hàng rồi hẹn đến lấy lúc đã vãn khách hoặc chờ nhân viên giao đến tận nhà".

Cùng với đó, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang và nước rửa tay cho khách.

Khách hàng thực hiện khai báo y tế trước khi vào giao dịch tại cửa hàng của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Bên cạnh mua vàng, dịp này, một số người dân cũng mang vàng đến bán. Tuy nhiên, chiều bán khá vắng khách.

Oanh Loan Tuấn