Xe tết về Hà Tĩnh: Tuyến Hà Nội “kín vé”, tuyến TP Hồ Chí Minh “đỏ mắt” chờ khách!

Theo khảo sát của PV Báo Hà Tĩnh, dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm nay, trong khi nhà xe khách tuyến Hà Nội thông báo hết vé chiều về thì tuyến TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang khá thưa vắng khách đặt, khác hẳn tình trạng “cháy vé” như mọi năm.

Khách hàng giao dịch tại điểm bán vé của nhà xe Văn Minh ở Hà Tĩnh.

Tuyến Hà Nội khách đặt “cháy vé”

Còn khoảng 1 tuần nữa mới đến tết Dương lịch và gần 1 tháng nữa mới bước vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán, thế nhưng, một số hãng xe lớn chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và ngược lại đã “kín vé” sau thời gian ngắn mở bán. Đây là tín hiệu tích cực sau hơn 2 năm chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Là đơn vị vận tải hành khách có 15 đầu xe chạy tuyến cố định Hà Tĩnh - Hà Nội và ngược lại, Công ty TNHH Văn Minh (nhà xe Văn Minh) từ lâu đã được nhiều khách hàng lựa chọn. Dịp tết năm nay, dù chỉ mới mở bán vé vào ngày 17/12 vừa qua nhưng đến nay, nhà xe đã bán hết vé vào các ngày cao điểm, tăng 70% so với ngày thường.

Nhiều khách hàng lựa chọn nhà xe Văn Minh bởi sự uy tín, thân thiện

Chị Nguyễn Thị Thu Trang - nhân viên bán vé của nhà xe Văn Minh tại Hà Tĩnh cho biết: “Dịp tết Dương lịch 2023 được nghỉ 3 ngày nên số lượng người đặt vé từ Hà Nội về Hà Tĩnh khá nhiều. Hiện tại, gần như tất cả xe xuất bến từ Hà Nội về Hà Tĩnh vào tối ngày 30, trong ngày 31/12/2022 và chiều ra Thủ đô vào tối ngày 2/1/2021 đều đã kín chỗ. Đối với dịp tết Nguyên đán, các ngày từ 20 - 28 tết nhà xe đã “kín vé”, từ mùng 2 - 8 cũng đã cơ bản hết”.

Cũng theo chị Trang, giá vé tết năm nay nhà xe niêm yết như ngày thường, cụ thể: 290 nghìn đồng/vé đối với xe 38 chỗ, 320 nghìn đồng/vé đối với xe 28 chỗ và 450 nghìn đồng/vé đối với xe 20 chỗ. Để người dân nắm bắt được thông tin, nhà xe đã thông báo lên trang web, fanpage của công ty và hỗ trợ khách hàng đặt vé tại nhà.

Tại nhà xe Phú Quý (chuyên chạy tuyến Hà Nội) cũng vậy, dù chỉ mới mở bán vé tết được gần một tuần nhưng nhà xe đã phải thông báo hết vé ở một số ngày cao điểm trong dịp tết Nguyên đán, còn tết Dương lịch thì đã kín chỗ.

Nhà xe Phú Quý cũng đã bán hết vé ở một số ngày cao điểm trong dịp tết Nguyên đán.

Chị Nguyễn Thị Hoa - đại diện nhà xe cho biết: “Nhu cầu về tết của người dân dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm nay tăng mạnh. Hiện tại, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Chạp nhà xe đã bán hết vé, ra năm từ mùng 3 - 6 tết đã bán được hơn 2/3 số vé. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng, chúng tôi sẽ tăng cường thêm 5 xe, đưa số xe hoạt động trong dịp tết lên 10 xe”.

Nhân viên nhà xe Phú Quý soát vé cho khách hàng.

Cũng theo chị Hoa, để tạo lòng tin và đảm bảo an toàn cho khách hàng trong dịp tết, nhà xe cam kết sẽ thu giá vé xe tết như Sở GTVT niêm yết trong những ngày tới và lên kế hoạch bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc của lái xe, nhắc nhở lái xe không vi phạm chạy quá tốc độ, chạy sai hành trình.

Theo tìm hiểu, ngoài lượng lớn sinh viên, người lao động đang làm việc, sinh sống tại Hà Nội thường xuyên đặt xe tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh để về quê thì ở một số tỉnh lân cận như: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang..., người dân Hà Tĩnh cũng thường xuyên xuống các bến xe Nước Ngầm, Mỹ Đình... để đặt vé tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh. Đây chính là nguyên nhân khiến vé xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và chiều ngược lại thường “cháy vé” vào các kỳ nghỉ lễ hay dịp tết.

Nhà xe Hiếu Viện tranh thủ bảo dưỡng xe những ngày không có khách.

Tuyến TP Hồ Chí Minh “đỏ mắt” chờ khách!

Trái ngược với cảnh “cháy vé” và thông báo hết vé như ở tuyến Hà Nội, tuyến TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam về Hà Tĩnh trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán sắp tới đang khá thưa vắng.

Ông Bùi Văn Viện - Chủ nhà xe Hiếu Viện, chuyên tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...) và chiều ngược lại cho biết: "Kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã đến gần nhưng nhà xe vẫn đang trong tình trạng vắng khách. Nhà xe chúng tôi hiện có 10 đầu xe, nhưng thi thoảng mới có vài người gọi điện hỏi dò thông tin về thời gian, giá vé của các tuyến, số người đặt mua chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

Nhà xe Hiếu Viện hiện có 10 đầu xe chạy chuyên tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh (gồm TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...).

Cũng theo ông Viện, những năm trước, vé xe tết Nguyên đán tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh luôn “nóng” từ ngày 15 tháng Chạp tới rằm tháng Giêng, nhất là các ngày 24 đến 29 tháng Chạp và mùng 3 tới mùng 8 tháng Giêng. Năm nay, không cần đặt trước, người dân vẫn có thể mua được vé ở bến xe.

Theo các doanh nghiệp vận tải hành khách chuyên tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh, nguyên nhân chính khiến người dân thưa vắng đặt vé xe tết là do thời điểm giáp tết, một lượng lớn lao động bị thất nghiệp, giảm giờ làm nên thu nhập và thưởng tết bị giảm sút. Nhiều người chọn cách ở lại nơi làm việc để đón Tết, thay vì về quê sum vầy với gia đình như mọi năm.

Khách đặt vé thưa vắng khiến nhiều nhà xe chuyên tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh gặp khó.

“Dù chưa mở bán vé dịp tết Nguyên đán, nhưng qua khảo sát ở một số hãng, nhu cầu về quê dịp tết năm nay của người dân khu vực miền Nam khá ít. Chúng tôi hiện có hai xe chạy tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Không chỉ dịp tết Âm lịch mà ngay cả những ngày nghỉ tết Dương lịch sắp tới, lượng khách đặt vé về quê cũng chỉ lai rai, chứ không “sốt” vé như thời điểm trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát" - đại diện nhà xe Thiên Hà cho hay.

Đánh giá về tình hình vé xe khách dịp trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Quý Mão, ông Bùi Phan Lương - Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh cho biết: “Năm nay, chỉ có các nhà xe chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và chiều ngược lại là đông khách, nhiều hãng xe đã bán hết vé ở một số ngày cao điểm. Còn các hãng chuyên chạy tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh thì khá vắng khách, nhiều doanh nghiệp đang “đỏ mắt” tìm khách. Theo đó, khó có tình trạng nhồi nhét, “bán khách” hay tăng giá vé đối với hành khách như những năm trước”.

Dự kiến số lượt xe vào ra bến dịp tết Nguyên đán sắp tới sẽ đạt khoảng 110 - 120 lượt, tăng khoảng 50 lượt so với ngày thường.

Cũng theo ông Lương, dự kiến số lượt xe vào ra bến dịp tết Nguyên đán sắp tới sẽ đạt khoảng 110 - 120 lượt/ngày, tăng khoảng 50 lượt so với ngày thường. Mức tăng này chỉ bằng 80% so với những năm chưa có dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng và phương tiện trong dịp tết, Công ty sẽ giám sát chặt chẽ phương tiện vào xếp khách, đặc biệt là xe tăng cường. Bộ phận điều hành kiên quyết không cho xuất - nhập bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng như: hàng hóa lẫn với hành khách; chủ phương tiện sử dụng các chất kích thích…

Ngoài ra, đơn vị sẽ chủ động phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, lực lượng cảnh sát giao thông… tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định trong vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng ô tô đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải nhằm mang đến cho khách hàng một kỳ nghỉ tết lành mạnh, an toàn.

Văn Chung - Thùy Dương