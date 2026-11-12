Trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và thiết bị trường học tại xã Sơn Tây

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Chiều 12/11, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phối hợp với Báo Tài chính – Đầu tư và xã Sơn Tây tổ chức lễ trao tặng hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 nhà tình nghĩa và mua sắm thiết bị phục vụ dạy học cho Trường THCS Sơn Tây. Chương trình có sự tham dự của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại – nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; lãnh đạo Báo Tài chính – Đầu tư, Tập đoàn Vingroup và ngân hàng SeABank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trao tặng 230 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa.

Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã trao 230 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Tây. Nguồn kinh phí này do Báo Tài chính – Đầu tư, Công ty Ciputra Hà Nội, Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát và Công ty Coca-Cola Việt Nam chung tay đóng góp.

Bên cạnh đó, các nhà tài trợ cũng trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, góp phần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số trong nhà trường.

Các đại biểu trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Sơn Tây bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Báo Tài chính – Đầu tư và các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Đồng thời khẳng định, nguồn hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp các hộ khó khăn từng bước ổn định chỗ ở mà còn góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh địa phương.

Đồng chí Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây phát biểu tại buổi lễ.

Địa phương cam kết chỉ đạo các đơn vị liên quan lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích; huy động thêm ngày công lao động và các nguồn lực tại chỗ để sớm hoàn thành 4 căn nhà tình nghĩa. Đối với khoản hỗ trợ dành cho Trường THCS Sơn Tây, nhà trường sẽ đưa thiết bị vào sử dụng, đồng thời chú trọng công tác quản lý, bảo quản để phát huy hiệu quả.