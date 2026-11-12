Trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và thiết bị trường học tại xã Sơn Tây

(Baohatinh.vn) - Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phối hợp với Báo Tài chính – Đầu tư cùng các nhà tài trợ trao tặng tổng kinh phí 430 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và mua sắm thiết bị dạy học tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh).
Chiều 12/11, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phối hợp với Báo Tài chính – Đầu tư và xã Sơn Tây tổ chức lễ trao tặng hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 nhà tình nghĩa và mua sắm thiết bị phục vụ dạy học cho Trường THCS Sơn Tây.
Chương trình có sự tham dự của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại – nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; lãnh đạo Báo Tài chính – Đầu tư, Tập đoàn Vingroup và ngân hàng SeABank Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã trao 230 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Tây. Nguồn kinh phí này do Báo Tài chính – Đầu tư, Công ty Ciputra Hà Nội, Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát và Công ty Coca-Cola Việt Nam chung tay đóng góp.
Bên cạnh đó, các nhà tài trợ cũng trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, góp phần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số trong nhà trường.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Sơn Tây bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Báo Tài chính – Đầu tư và các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Đồng thời khẳng định, nguồn hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp các hộ khó khăn từng bước ổn định chỗ ở mà còn góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh địa phương.
Địa phương cam kết chỉ đạo các đơn vị liên quan lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích; huy động thêm ngày công lao động và các nguồn lực tại chỗ để sớm hoàn thành 4 căn nhà tình nghĩa. Đối với khoản hỗ trợ dành cho Trường THCS Sơn Tây, nhà trường sẽ đưa thiết bị vào sử dụng, đồng thời chú trọng công tác quản lý, bảo quản để phát huy hiệu quả.
Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hương Khê và Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) đang từng bước ổn định nền nếp dạy học, sinh hoạt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để vận hành hiệu quả.
Qua kiểm tra 48 bếp ăn nội trú, bán trú tại các trường học, ngành y tế Hà Tĩnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ký ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 8/11/2026 quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn Hà Tĩnh.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.
Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 94% dân số được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được thăm khám trong năm 2026.
Từ những buổi truyền thông trực tiếp, sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép kiến thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các hoạt động giáo dục, các trường học ở Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng nguyên tắc, lộ trình, tiến độ, danh mục và số lượng sách giáo khoa; quản lý, sử dụng sách theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ.
Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định những nội dung mới trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, đề cao tính tự nguyện và bảo đảm quyền lợi người học. Tại Hà Tĩnh, ngành giáo dục đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Theo những người đang làm tiếp thị liên kết (affiliate) ở Hà Tĩnh, để theo đuổi công việc này lâu dài, người tham gia cần chủ động tích lũy kiến thức, kỹ năng và kiên trì thực hành, thay vì chỉ trông chờ vào những khóa đào tạo ngắn hạn.
Hà Tĩnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý dữ liệu ngành giáo dục của tỉnh đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành; thực hiện số hóa trên 1 triệu văn bằng, chứng chỉ; tỷ lệ phát hành học bạ số năm học 2025 - 2026 đạt 99.98%.