Trung đoàn 841 - Bộ CHQS Hà Tĩnh có Trung đoàn trưởng mới

Chiều ngày 12/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841. Đại tá Võ Quang Thiện - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện các quyết định của Quân khu 4 về việc điều động Thượng tá Nguyễn Đình Hoàng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh; bổ nhiệm Trung tá Trần Văn Nguyên - Trưởng ban Kế hoạch (Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4) giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841, Ban tổ chức hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ của Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đình Hoàng (thứ 4 từ trái sang) và Trung tá Trần Văn Nguyên.

Các nội dung bàn giao gồm: tổ chức biên chế, quân số, tổ chức Đảng, đảng viên; cơ sở vật chất doanh trại, hậu cần, tài chính ngân sách; vũ khí, trang bị kỹ thuật; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đình Hoàng được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, nhiệt huyết, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với Trung tá Trần Văn Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841, yêu cầu đồng chí cần kế thừa và phát huy thành quả của đơn vị trong những năm qua; trên cương vị, chức trách mới cần nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận công việc, môi trường làm việc, cùng tập thể đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 841 phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.