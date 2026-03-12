Trung đoàn 841 - Bộ CHQS Hà Tĩnh có Trung đoàn trưởng mới

(Baohatinh.vn) - Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841.
Chiều ngày 12/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841.
Đại tá Võ Quang Thiện - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
Thực hiện các quyết định của Quân khu 4 về việc điều động Thượng tá Nguyễn Đình Hoàng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh; bổ nhiệm Trung tá Trần Văn Nguyên - Trưởng ban Kế hoạch (Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4) giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841, Ban tổ chức hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ của Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841.
Các nội dung bàn giao gồm: tổ chức biên chế, quân số, tổ chức Đảng, đảng viên; cơ sở vật chất doanh trại, hậu cần, tài chính ngân sách; vũ khí, trang bị kỹ thuật; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.
Chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đình Hoàng được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, nhiệt huyết, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với Trung tá Trần Văn Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841, yêu cầu đồng chí cần kế thừa và phát huy thành quả của đơn vị trong những năm qua; trên cương vị, chức trách mới cần nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận công việc, môi trường làm việc, cùng tập thể đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 841 phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã động viên và tin tưởng 491 thanh niên ưu tú tại 24 xã thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, trong môi trường quân ngũ, các tân binh sẽ nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên, chúc Tết,giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ tại một số đơn vị lực lượng vũ trang; tặng quà Tết cho hoàn cảnh khó khăn.
Những ngày này, kiều bào, người lao động qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) về quê đón Tết tăng nhanh. Lực lượng chức năng đã triển khai các thủ tục thông quan nhanh chóng để bà con sớm sum vầy bên gia đình.
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc LLVT Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với từng nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị.