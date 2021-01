Gần 80 người thiệt mạng trong các vụ tấn công vào 2 ngôi làng ở Niger

Theo nguồn tin an ninh, khoảng 49 người thiệt mạng và 17 người bị thương khi các phần tử Hồi giáo tấn công ngôi làng Tchombangou. Cùng với đó, 30 thường dân khác cũng bị sát hại ở làng Zaroumdareye.

Dân thường Niger bị thiệt mạng trong một vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo thánh chiến. (Ảnh: EPA)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 2/1, nguồn tin an ninh của Niger cho biết đã có gần 80 dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công của các tay súng bị tình nghi là những phần tử Hồi giáo thánh chiến nhằm vào hai ngôi làng của nước này giáp khu vực biên giới với Mali.

Trong khi đó, 30 thường dân khác cũng đã bị sát hại ở làng Zaroumdareye. Hiện Chính phủ Niger vẫn chưa công bố bất cứ chi tiết nào liên quan các vụ tấn công kể trên.

Trước đó, ngày 24/12, Bộ Quốc phòng Niger cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt 11 “phần tử khủng bố” trong các cuộc đụng độ ở miền Tây. Trong các cuộc đụng độ này, 7 binh sỹ của quân đội Niger cũng đã thiệt mạng.

Niger hiện đang phải cùng lúc đối mặt với hai cuộc khủng hoảng an ninh. Quốc gia này liên tiếp hứng chịu các vụ tấn công ở các khu vực gần biên giới phía Tây giáp Mali và Burkina Faso do các tay súng phiến quân có liên quan tới tổ chức khủng bố al-Qaeda và tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tiến hành.

Trong khi đó, ở gần biên giới phía Đông Nam giáp Nigeria, phiến quân Boko Haram là mối đe dọa rất nghiêm trọng. Chỉ riêng năm 2019, hàng trăm binh sỹ và dân thường ở Niger đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do Boko Haram thực hiện.

Theo TTXVN/Vietnam+