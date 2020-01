Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông với giải pháp hai nhà nước

Tổng thống Trump ngày 28/1 đã công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông trong bài phát biểu tại Nhà Trắng cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Nation

“Kế hoạch này dài 80 trang và đây là đề xuất chi tiết nhất được đưa ra từ trước tới nay. Với kinh nghiệm đàm phán các thỏa thuận của mình, tôi thấy rằng các vấn đề phức tạp cần có các giải pháp dựa trên số liệu thực tế, do vậy, đề xuất của chúng tôi bao gồm các giải pháp chiến thuật chính xác để người dân Israel, Palestine và khu vực được an toàn hơn. Tầm nhìn của tôi bao gồm cơ hội để đôi bên cùng hưởng lợi, đó chính là giải pháp hai nhà nước thực tế nhằm giải quyết các mối rủi ro từ vấn đề nhà nước Palextin đối với an ninh của Ixrael. Thủ tướng Netanyahu đã cho tôi biết ông đã sẵn sàng thông qua một tầm nhìn làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trực tiếp với người dân Palestine. Đây sẽ là một bước đột phá mang tính lịch sử”, Tổng thống Trump cho biết.

Bản kế hoạch 80 trang bao gồm 50 trang cho phần chính trị và 30 trang cho phần kinh tế với khoảng 50 tỷ USD nhằm giúp khôi phục nền kinh tế cho người dân Palestine, Jordan và Ai Cập. Nội dung chi tiết của bản kế hoạch dự kiến sẽ được công bố đầy đủ trong ngày 28/1.

Theo kế hoạch được Tổng thống Donald Trump công bố, Mỹ sẽ công nhận các khu định cư của Israel tại khu Bờ Tây, đổi lại, Israel sẽ phải đồng ý dừng các hoạt động xây dựng khu định cư mới trong vòng 4 năm trong khi đàm phán vấn đề nhà nước Palestine. Kế hoạch này cũng kêu gọi vẽ lại biên giới ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem đồng thời tạo điều kiện cho người dân Palestine xây dựng một nhà nước độc lập ở Đông Jerusalem nếu đáp ứng được một số yêu cầu cụ thể.

Bản kế hoạch được kỳ vọng sẽ là cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine từng đổ vỡ từ năm 2014, tuy nhiên hy vọng là không nhiều khi phía Palestine đã lên tiếng phản đối bản kế hoạch này ngay cả trước khi công bố.

Trước khi ông Trump công bố bản kế hoạch này, hàng nghìn người dân Palestine đã biểu tình tại thành phố Gaza, trong khi đó giới lãnh đạo Palestine cho rằng chính quyền Tổng thống Trump thiên vị Israel. Người dân Palestine từng phản đối mạnh mẽ các chính sách thiên vị Israel của chính quyền Tổng thống Trump như việc dời sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo nước này liên quan tới bản kế hoạch hòa bình Trung Đông vừa được công bố.

Trong khi đó, Liên đoàn Arab cũng sẽ họp khẩn cấp về vấn đề này vào thứ Bảy tới./.

Theo VOV