Người nước ngoài là thành viên IS tại Syria hồi hương tăng kỷ lục

Theo lực lượng người Kurd, tốc độ hồi hương đã gia tăng trong năm 2022 với 517 phụ nữ và trẻ em nước ngoài là thành viên IS đã hồi hương từ các trại giam ở Đông Bắc Syria.

Ảnh minh họa. (Nguồn: themoscowtimes.com)

Số phụ nữ và trẻ em nước ngoài là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi hương từ các trại giam ở Đông Bắc Syria trong năm 2022 đã lên tới mức cao kỷ lục.

Thông tin trên được lực lượng người Kurd ở Syria đưa ra ngày 8/11.

Theo lực lượng người Kurd, tốc độ hồi hương đã gia tăng trong năm 2022 với 517 phụ nữ và trẻ em hồi hương cho đến nay. Trong số này có hơn 100 người từ Pháp và hơn 50 người từ Đức. Ngoài ra, hơn 150 người đã hồi hương về Tajikistan.

Số người hồi hương từ các trại giam ở Đông Bắc Syria trong năm 2021 là 324, 281 người trong năm 2020 và 342 người trong năm 2019. Hiện vẫn còn khoảng 10.000 phụ nữ và trẻ em nước ngoài ở các trại Al-Hol và Roj.

Hàng nghìn người nước ngoài gồm phụ nữ và trẻ em đến Syria để sống trong cái gọi là vương quốc hồi giáo do IS lập ra cho đến năm 2019, trước khi lực lượng người Kurd được Mỹ ủng hộ chiếm khu vực cuối cùng này của vùng lãnh thổ Syria từ lực lượng IS.

Những phụ nữ và trẻ em trốn chạy được cho ở trong những trạm giam quá tải do lực lượng người Kurd và các tổ chức phi chính phủ quốc tế điều hành. Những tổ chức này đã thúc đẩy hồi hương những người này do bạo lực gia tăng và điều kiện tồi tệ trong các trại.

Các tổ chức nhân quyền cho rằng con số hồi hương này vẫn còn quá ít và cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo này sẽ càng trở nên tồi tệ nếu các nước không cho hồi hương công dân của mình.

Theo Vietnam+