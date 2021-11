Taliban diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga

Taliban đã tổ chức diễu binh tại thủ đô Kabul nhằm thể hiện quá trình chuyển đổi từ lực lượng nổi dậy thành quân thường trực. Cuộc diễu binh ngày 14-11 có sử dụng các xe bọc thép do Mỹ chế tạo và trực thăng của Nga.

Cuộc diễu binh ở Kabul, Afghanistan ngày 14-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Enayatullah Khwarazmi của Taliban cho biết cuộc diễu binh nói trên liên quan đến lễ tốt nghiệp của 250 binh sĩ mới được huấn luyện.

Cuộc diễu binh có sự tham gia của hàng chục xe an ninh bọc thép M117 do Mỹ sản xuất. Những chiếc xe này chạy chầm chậm trên một con đường lớn ở Kabul, cùng với các máy bay trực thăng MI-17 bay tuần tra trên trời. Nhiều binh sĩ mang theo súng trường tấn công M4 do Mỹ sản xuất.

Phía chính quyền Taliban khẳng định các phi công, thợ máy và các chuyên gia khác thuộc Quân đội quốc gia Afghanistan trước đây sẽ tham gia vào một lực lượng mới. Lực lượng này đã bắt đầu mặc quân phục thay cho trang phục truyền thống mà các tay súng Taliban thường mặc.

Hiện nay hầu hết vũ khí và trang thiết bị mà Taliban đang sử dụng là do Mỹ cung cấp cho chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn trước đây. Chính quyền này đã sụp đổ vào tháng 8 năm nay, sau cuộc tiến công như vũ bão của Taliban.

Theo một báo cáo năm ngoái, Chính phủ Mỹ đã chuyển giao cho chính phủ Afghanistan trước đây các vũ khí, đạn dược, xe, máy bay, hệ thống giám sát... trị giá hơn 28 tỉ USD trong giai đoạn từ năm 2002 - 2017.

Taliban đã sử dụng các xe bọc thép do Mỹ chế tạo và trực thăng của Nga trong cuộc diễu binh ở Kabul vào ngày 14-11 - Ảnh: REUTERS

Một số máy bay đã được các lực lượng Afghanistan bay đến các nước Trung Á lân cận trong lúc chạy khỏi Afghanistan, nhưng Taliban đã lấy được các máy bay khác. Hiện không rõ Taliban đang sở hữu bao nhiêu máy bay của Mỹ.

Các binh sĩ Mỹ đã phá hủy hơn 70 máy bay, hàng chục xe bọc thép và vô hiệu hóa hệ thống phòng không trước khi họ lên máy bay rời khỏi sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul trong hỗn loạn hồi tháng 8.

Theo Tuổi trẻ