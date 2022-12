Thủ lĩnh tối cao của IS bị tiêu diệt

Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin thủ lĩnh tối cao của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt.

Ảnh: RIA Novosti

Theo hãng tin Reuter, AFP và truyền thông địa phương, người phát ngôn của tổ chức khủng bố IS ngày 30/11 thông báo thủ lĩnh tối cao Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi đã bị tiêu diệt trong “trận chiến với kẻ thù của đấng tối cao”. Tuy nhiên, IS không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hoặc địa điểm xảy ra vụ việc và tài khoản của tổ chức này cũng không thể được xác minh độc lập.

Thủ lĩnh mới của IS được xác định là Abu Hussein al-Hussaini al-Qurashi. Người phát ngôn IS kêu gọi các thành viên của tổ chức ở tất cả các quốc gia cam kết trung thành với nhà lãnh đạo mới, đồng thời nói thêm rằng thủ lĩnh mới “là một trong những người con trung thành của Nhà nước Hồi giáo”.

Al-Hasan - vị thủ lĩnh thứ ba của IS - lên nắm quyền vào đầu năm nay, sau khi người tiền nhiệm Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi bị giết trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ hồi tháng 2. Chiến dịch đột kích diễn ra ở tỉnh Idlib của Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 9, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã bắt giữ thủ lĩnh cấp cao Abu Zeyd của IS, kẻ được cho là có thể kế nhiệm Abu Ibrahim.

IS đã tự lập ra Nhà nước Hồi giáo vào năm 2013 và thủ lĩnh khi đó là Abu Bakr Al-Baghdadi. Dưới sự chỉ huy của phần tử này, nhóm khủng bố đã tuyên bố chủ quyền với tất cả các vùng đất và dân tộc Hồi giáo.

Mỹ và các đồng minh đã phát động chiến dịch không kích tiêu diệt IS vào năm 2014, trong khi quân đội Iraq và lực lượng dân quân người Kurd tiến hành giao chiến với các phần tử của tổ chức này trên mặt đất. Syria đã đẩy lùi lực lượng từ phía tây với sự hỗ trợ của Nga và Iran. IS đã chính thức mất quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ vào tháng 3/2019. Tháng 10/2019, thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã tự sát khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích vào khu phức hợp ở Idlib mà hắn đang ẩn náu.

Tin liên quan: Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda bị tiêu diệt tại Afghanistan Ngày 1/8, truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã bị tiêu diệt tại nhà riêng ở thủ đô Kabul của Afghanistan trong một trận không kích bằng máy bay không người lái hôm 30/7 do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành.

Theo TTXVN