Chùa Hương Tích đón các đoàn khách từ Hà Nội và nước bạn Lào đến du xuân

Cuối chiều mùng ba tết (27/1), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, huyện Can Lộc phối hợp với Trung tâm Điều hành, hỗ trợ dịch vụ du lịch chùa Hương Tích - Công ty Lữ hành Thành Sen tổ chức đón 2 đoàn khách du lịch ngoại tỉnh đầu tiên từ Hà Nội và nước bạn Lào đến tham quan tại chùa Hương Tích.

Đoàn khách du lịch quận Hoàng Mai (Hà Nội) gồm hơn 40 thành viên; đoàn khách Việt kiều đến từ nước bạn Lào hơn 20 thành viên

Thay mặt địa phương, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc tặng hoa cho các đoàn khách

Ngay sau khi đến điểm dừng chân, du khách đã được các hướng dẫn viên Trung tâm Điều hành, hỗ trợ dịch vụ du lịch chùa Hương Tích hướng dẫn tham quan...

Du khách trải nghiệm xe điện vào thẳng ga cáp treo lần đầu tiên được đưa vào khai thác

Công an huyện Can Lộc bố trí lực lượng túc trực nhằm đảm bảo an toàn toàn cho du khách.

Tại các điểm chùa Trung, chùa Thượng, khách đều được nghe hướng dẫn viên trực tiếp thuyết minh, thông tin chi tiết về lịch sử, nguồn gốc hình thành của quần thể chùa Hương Tích được xây dựng cách nay khoảng hơn 700 năm.

Tại chùa, đoàn đã được các sư thầy hỗ trợ thủ tục hành lễ và được tặng ảnh lưu niệm về chùa Hương Tích.

Quang sáng