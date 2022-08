Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn tỉnh Hà Tĩnh

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng thanh niên” chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã chuyển tải khí thế mới của tuổi trẻ với thông điệp “Đoàn kết, bản lĩnh, khát vọng, tiên phong, sáng tạo”.

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tối 16/8, các đoàn khối trực thuộc Tỉnh đoàn, Thành đoàn phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Khát vọng Thanh niên”. Dự chương trình có Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Ny Hương cùng đông đảo đoàn viên thanh niên.

Đại biểu dự chương trình nghệ thuật “Khát vọng thanh niên”.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra từ ngày 15-16/8/2022 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ tỉnh nhà. Tuổi trẻ toàn tỉnh hân hoan chào mừng thành công của đại hội với khí thế “Đoàn kết, bản lĩnh, khát vọng, tiên phong, sáng tạo”. Ảnh: Tiết mục mở màn là liên khúc “Hôm nay là đội viên ngày mai là đoàn viên - tình bạn diệu kỳ” do Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hà Tĩnh biểu diễn.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện tiếp nối những truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước, ra sức thi đua rèn đức luyện tài, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu mạnh. Ảnh: Tiết mục “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” do ĐVTN Đoàn thanh niên Công an tỉnh thể hiện

Với chủ đề “Khát vọng Thanh niên”, chương trình nghệ thuật gồm 15 tiết mục văn nghệ đặc sắc và được dàn dựng công phu do đoàn viên thanh niên đến từ Đoàn khối trực thuộc Tỉnh đoàn, Thành đoàn biểu diễn. Ảnh: Đoàn viên Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trình bày bài hát “Tự nguyện".

Các tiết mục trong chương trình là những điệu múa, ca khúc ca ngợi tình yêu đất nước, quê hương Hà Tĩnh, khát vọng của tuổi trẻ đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên thanh niên. Ảnh: Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh thể hiện ca khúc “Khúc hát đường tuần tra”.

Tiết mục “Jive - Thank you very much” do các bạn trẻ TLD Club Hà Tĩnh biểu diễn.

Ca khúc “Cứ Chill thôi” của Ban nhạc M.I.P - Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh.

Ca khúc “Tuổi 20” do đoàn viên Đậu An đến từ Thành đoàn Hà Tĩnh biểu diễn.

Đoàn thanh niên BCH Quân sự tỉnh biểu diễn bài hát “Hành khúc tuổi trẻ”.

Tiết mục nhảy hiện đại...

... do Trung tâm Lamita Hà Tĩnh biểu diễn.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh trình bày bài hát “Lá cờ”.

Bài hát “Thơ tình của núi” do Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh biểu diễn.

Tiết mục “Có hẹn với thanh xuân – nụ cười 18, 20” do ĐVTN Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu diễn.

Bài hát “Hà Tĩnh chào ngày mới” do ĐVTN Thành đoàn Hà Tĩnh thể hiện.

Tốp nữ ĐVTN BCH Quân sự tỉnh mang đến chương trình bài hát “Tôi tự hào là thanh niên Việt Nam”

Tiết mục múa “Hào khí Việt Nam” do Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng thanh niên” thu hút đông đảo ĐVTN đến xem.

