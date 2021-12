Nâng cao năng lực, kỹ năng định hướng thông tin cho người làm báo Hà Tĩnh

Tại buổi tập huấn "Báo chí giải pháp - từ 5W đến 5I", các nhà báo, phóng viên hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã được bổ trợ nhiều kỹ năng báo chí cần thiết để cho ra một tác phẩm đạt chất lượng cao.

Sáng 17/12, Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức tập huấn chuyên đề “Báo chí giải pháp - từ 5W đến 5I” cho hơn 30 hội viên là các nhà báo, phóng viên tại các đơn vị Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh; các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú; chi hội Tạp chí Hồng Lĩnh và chi hội văn phòng Hội nhà báo; chi hội các Đài TTTH huyện phía Bắc và phía Nam...

Các học viên tham dự lớp tập huấn nghiêm túc, đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19

Trong thời gian 1 buổi, các hội viên đã được nghe Nhà báo, Tiến sỹ Trần Bá Dung - Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam trình bày, phân tích các công thức căn bản trong làm báo.

Theo đó, ngoài công thức 5W+1H (Who, What, When, Where, Why, How) đã được áp dụng nhiều cho báo chí - truyền thông, Nhà báo Trần Bá Dung còn diễn giải các khái niệm 5I: Informed (Am hiểu), Intelligent (Thông minh), Interesting (Thú vị), Insightful (Sâu sắc) và Interpretation (Sáng tỏ) cần thiết cho báo chí hiện đại.

Nhà báo, Tiến sỹ Trần Bá Dung chia sẻ về những nguyên tắc làm báo cơ bản

Trong buổi tập huấn, các học viên cũng được tìm hiểu về một số tác phẩm báo chí của một số cơ quan thông tấn, báo chí từng đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia để phân tích những kinh nghiệm trong việc phát hiện, xây dựng, triển khai đề tài về cả nội dung và hình thức.

Các học viên cũng được giải thích kỹ để hiểu rõ những khác biệt cơ bản giữa báo chí và mạng xã hội.

Đợt tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ lần này góp phần nâng cao các kỹ năng, sức sáng tạo của các hội viên, phóng viên làm báo trong thời đại mới, từ đó có các tác phẩm đạt chất lượng cao.

Tùy Phong