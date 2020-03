Nữ giáo viên Hà Tĩnh cùng con gái may hàng trăm khẩu trang tặng người dân

“Làm ngày không kịp, tôi và con gái tranh thủ làm đêm để kịp may khẩu trang phát cho người dân phòng dịch” – cô Đậu Thị Thắm - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Xuân Hải (huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) chia sẻ về việc làm ý nghĩa của mình.

Hưởng ứng sự phát động của công đoàn cấp trên và các tổ chức đoàn thể, những ngày nghỉ không lên lớp, cô Thắm đã rất tích cực góp phần cùng hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên, người dân thực hiện các công việc phục vụ công tác phòng dịch tại địa phương.

Hai mẹ con biến phòng khách thành “xưởng may”.

Tuy nhiên, cô Thắm vẫn không đành lòng khi thấy nhiều người dân vì ý thức hoặc vì không mua được mà không dùng khẩu trang phòng dịch theo khuyến cáo của ngành chức năng. Có chút “tay nghề học lỏm” và dụng cụ may vá tự sắm, cô Thắm đã nảy sinh ý định bỏ tiền túi ra mua vải về may khẩu trang để phát cho người dân.

Vượt quãng đường hơn 15 km, cô Thắm chạy xe máy ra chợ Vinh lựa chọn loại vải, màu sắc phù hợp để phục vụ cho ý tưởng của mình. Căn phòng khách của gia đình biến thành “xưởng may” và con gái Đinh Lê Vy (học sinh lớp 7, Trường THCS Phổ Hải – Nghi Xuân) là “trợ thủ” đắc lực của mẹ trong việc cắt may.

Lê Vy là “trợ thủ” đắc lực của mẹ.

Lê Vy chia sẻ: “Sau giờ học bài, cháu tranh thủ giúp mẹ những việc vừa với khả năng của mình. Vì cắt không được đẹp nên cháu đảm nhận khâu vẽ khuôn cho mẹ cắt may. Cháu rất vui vì được phụ giúp mẹ làm công việc ý nghĩa này”.

Hai mẹ con miệt mài cả ngày cả đêm với mong muốn may cho kịp khẩu trang phát sớm cho người dân. Có những hôm say sưa quá, mẹ con còn quên cả giờ nấu ăn. Tuy không chuyên nghiệp nhưng những chiếc khẩu trang vải vẫn được mẹ con cô Thắm thiết kế hai lớp thoáng khí, đảm bảo phòng dịch, thoải mái cho người dùng.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đã biết cầm phấn vẽ giúp mẹ dù trước đó em chưa hề làm qua công việc này.

Không chỉ may khẩu trang cho người lớn, cô Thắm còn cắt may cả khẩu trang kích cỡ dành cho trẻ con. Hơn một tuần miệt mài, hai mẹ con đã hoàn thành 500 chiếc khẩu trang, trong đó, 300 khẩu trang người lớn, 200 khẩu trang trẻ con. Để đảm bảo vệ sinh, sau khi may xong, khẩu trang được hai mẹ con giặt sạch, đóng gói cẩn thận để mang tặng mọi người.

Cô Thắm chia sẻ: “Tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ công sức của mình cho cộng đồng. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng qua món quà nhỏ này, tôi hy vọng người dân sẽ nâng cao ý thức đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giúp hạn chế việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng”.

Sau khi hoàn thành, hai mẹ con lập điểm phát khẩu trang miễn phí kèm nước rửa tay sát khuẩn ngay trước cổng nhà.

Cô cũng chia sẻ thêm, việc để con gái phụ giúp mẹ cũng là một cách dạy con biết sẻ chia với những người xung quanh. Đồng thời, khiến cho những ngày nghỉ học tránh dịch của con không trôi qua một cách vô nghĩa.

Điểm phát khẩu trang miễn phí được cô lập trước cổng nhà ở thôn Trung Dân – xã Xuân Hải. Chỉ mấy ngày, 500 chiếc khẩu trang lớn nhỏ đã được trao tặng, nhưng cô cho biết, thời gian tới cô sẽ tiếp tục may để phát cho người dân, học sinh các vùng lân cận hoặc những người có nhu cầu.

500 chiếc khẩu trang đã được cô Thắm phát tận tay người dân, góp phần nâng cao ý thức phòng dịch cho cộng đồng.

Cảm kích trước tấm lòng và hành động ý nghĩa của cô Thắm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xuân Hải- Trần Thị Hường chia sẻ: “Chúng tôi rất hoan nghênh việc làm của mẹ con cô Thắm. Nếu trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19 ai cũng có ý thức và trách nhiệm với cộng đồng như vậy thì chúng ta tin tưởng rằng, sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh”.

Kiều Minh