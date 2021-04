Sôi nổi giải kéo co chào mừng đại giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2021 tại Hà Tĩnh

22 đội tuyển kéo co nam nữ và 36 vận động viên nam nữ tham gia các giải kéo co, chạy việt dã (cự ly 3.500m với nam và 2.500m với nữ) do huyện Kỳ Anh tổ chức hôm nay (28/2) đã gây ấn tượng mạnh với hàng ngàn người hâm mộ.