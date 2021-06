Tổ liên gia đoàn kết - “lá chắn” phòng, chống dịch ở Hà Tĩnh

Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an, Hội đồng hương Hà Tĩnh – Học viện An ninh Nhân dân, Hội Phụ nữ Bộ Công an và Nhóm trái tim yêu thương tại Hà Nội vừa trao nhiều phần quà ủng hộ cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.