Tuổi trẻ Hà Tĩnh góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của quê hương, đất nước, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang nỗ lực học tập, rèn luyện, nắm bắt thời cơ, thuận lợi để góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chị Phan Thị Mỹ Hà - Bí thư Đoàn xã Xuân Viên (Nghi Xuân): Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

Với vai trò là thủ lĩnh của tuổi trẻ xã nhà, tôi đã tập trung chỉ đạo, định hướng, quán triệt cho đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn xã, bí thư, phó bí thư các chi đoàn trên địa bàn luôn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng cho ĐVTN.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai đa dạng bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử…; sân khấu hóa hoặc lồng ghép trong sinh hoạt Đoàn, hội. Với hình thức đa dạng, nội dung phong phú nên công tác tuyên truyền đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Ngoài ra, trong thời buổi bùng nổ thông tin, chúng tôi cũng nỗ lực để thường xuyên cung cấp kịp thời tới ĐVTN các thông tin chính thống, lan tỏa nhiều câu chuyện, hành động đẹp, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao “sức đề kháng” cho ĐVTN trước các thông tin xấu, độc, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xuyên suốt quá trình rèn luyện và phấn đấu, tuổi trẻ Xuân Viên luôn chú trọng đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng tới hình thành một lớp thanh niên yêu nước dám nghĩ, dám làm, với ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, trở ngại, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động.

Nhiều phong trào lớn của Đoàn được triển khai đã thu hút đông đảo ĐVTN trên địa bàn tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực và tạo hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng.

Đại úy Nguyễn Hữu Đức - Trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh): Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, là một cán bộ sĩ quan trẻ, tôi luôn tự giác trau dồi, rèn luyện lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh nhằm củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị để tiếp tục kế thừa, phát huy và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Trên cương vị là Trợ lý tác chiến của Phòng Tham mưu thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh, tôi luôn tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, chủ động tham mưu cho cấp trên những công việc thuộc lĩnh vực được giao như: công tác QP-AN, KT-XH; công tác nắm, tổng hợp tình hình và sẵn sàng chiến đấu; công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, vùng biển; tham gia xây dựng các kế hoạch luyện tập và diễn tập, hệ thống văn kiện tác chiến; truyền đạt mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên cho các đơn vị thực hiện.

Tôi luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, phát huy sức trẻ, tinh thần tiên phong, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Anh Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhật Quang Phát: Lan tỏa ý chí lập thân, lập nghiệp tới các bạn trẻ.

Bản thân tôi cũng như những người trẻ, những người đang được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, không ngừng phát triển như ngày hôm nay, luôn ý thức trách nhiệm của mình đối với sự phát triển mới của đất nước; nắm bắt những thuận lợi về môi trường để học tập, trang bị kiến thức, tự tin, năng động tiếp cận với cái mới để nỗ lực kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, là giám đốc một công ty đa ngành, từ vận tải, xây dựng tới sản xuất hàng hóa, tôi luôn đặt mục tiêu nắm bắt thời cơ để bứt phá, khẳng định mình trên thị trường trong nước và thế giới. Từ đó mang thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình đến nhiều hơn với người tiêu dùng, đóng góp một phần sức lực vào xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngoài ra, với sự đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ, tôi được cùng các hội viên tổ chức những chương trình an sinh xã hội như xây dựng nhà nhân ái cho học sinh nghèo hiếu học tại Đức Thọ, chương trình Xuân yêu thương trao quà tết cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn…

Tôi cũng thường xuyên trao đổi, kết nối với các hội viên để tạo môi trường phát triển lành mạnh, tham gia các buổi tọa đàm, cà phê doanh nhân để tiếp tục lan tỏa ý chí lập thân, lập nghiệp của bản thân và ý thức đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nước nhà tới các bạn trẻ, để sống, làm việc xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Em Nguyễn Khánh Linh - 18 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang: Nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân hữu ích.

Hằng năm, vào những ngày tháng 7, em lại được hòa mình vào các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Cùng với các bạn, chúng em đã triển khai nhiều hoạt động như: dâng hương, dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang các đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh, cựu TNXP ở địa phương, hành hương về các địa chỉ đỏ…

Dẫu biết rằng đó chỉ mới là những hành động nhỏ, nhưng là những việc làm xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc, là trách nhiệm của một người trẻ hướng về nguồn cội. Em mong những hành động của mình có thể truyền cảm hứng và góp phần thôi thúc các bạn trẻ thêm yêu đất nước, quê hương. Đồng thời, góp phần động viên, xoa dịu những nỗi đau, mất mát mà chiến tranh để lại.

Em sẽ không ngừng nỗ lực trong học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành một công dân tốt và có ích cho xã hội, góp một phần công sức của mình vào sự phát triển của đất nước, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” và đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Phúc Sơn - Giang Thanh(ghi)