Các địa phương ở Hà Tĩnh sơ tán gần 21.000 người

Mưa lớn xối xả cùng với các hồ đập xả tràn khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập. Chính quyền địa phương đã sơ tán 7.183 hộ với 20.761 người.

Nhiều gia đình ở TP Hà Tĩnh ngập sâu trong biển nước.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 18/10 tới 4h ngày 19/10), Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa phổ biến từ 14 - 92mm. Riêng khu vực TP Hà Tĩnh có mưa đặc biệt to với lượng mưa từ 111 – 173mm.

Mưa to xối xả cùng với các hồ đập lớn như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Khe Xai, Tàu Voi, Thượng Sông Trí… đồng loạt xả tràn điều tiết lũ khiến nước lũ lên nhanh. Tới thời điểm hiện nay, nhiều xã ở Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Thạch Hà… đã bị cô lập. Các hộ gia đình phải di chuyển đồ lên cao tránh bị ngập nước.

Các hộ dân vùng ngập sâu, vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất được đưa đến tới nơi an toàn.

Và để đảm bảo an toàn cho người dân, tới 4h sáng 19/10, các địa phương đã sơ tán được 7.183 hộ với 20.761 người.

Cụ thể, Cẩm Xuyên 4.365 hộ với 12.390 người tại các xã: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Vịnh, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Lĩnh, Cẩm Sơn, Cẩm Quan, Cẩm Quang, Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Cẩm Thịnh, Nam Phúc Thăng.

Thạch Hà 2.200 hộ với 6.600 người tại các xã: Thạch Văn, Tân Lâm Hương, Thạch Đài, Đỉnh Bàn; TP Hà Tĩnh 167 hộ dân với 403 người trên 15 xã, phường; Nghi Xuân 94 hộ dân với 287 người tại xã Xuân Lam, Xuân Giang, Cương Gián, Xuân Lĩnh, Xuân Viên.

Đức Thọ 8 hộ với 22 người các xã: Đức Lạng, Hòa Lạc; Kỳ Anh 292 hộ với 912 người các xã Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Lâm Hợp; Lộc Hà 45 hộ với 105 người các xã Hộ Độ, Thịnh Lộc, Tân Lộc, Hồng Lộc, Ích Hậu và Hương Khê 12 hộ với 42 người tại xã Điền Mỹ, Hương Liên, Hương Lâm, Lộc Yên.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa to. Vì thế, số hộ dân phải sơ tán sẽ còn lớn hơn trong thời gian tới.

Số lượng hộ phải sơ tán do ngập lụt sẽ còn tăng trong những giờ tới.

Chủ tịch UBND phường Thạch Linh Trương Quang Sơn cho hay, trên địa bàn có một người mất tích trong mưa lũ tới nay vẫn chưa tìm được. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Phi H. (SN 1966, TDP Linh Tân), đi thả lưới lúc 21h ngày 18/10 đến nay chưa thấy về. Người dân đã đi tìm kiếm nhưng chưa có thấy tung tích.

V.Đ