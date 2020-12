Giáo dân thị trấn Nghèn vui Noel ấm áp, an lành

Những hang đá được xây dựng dọc tuyến quốc lộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đã được giáo dân thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) thay bằng những cây thông đẹp mắt với thông điệp về mùa Noel ấm áp, an lành.

Các hang đá bê-lem được xây dựng trong khuôn viên nhà thờ.

Vào thời điểm này năm ngoái, khi đi dọc quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thị trấn Nghèn (Can Lộc), chúng ta dễ bắt gặp hàng chục hang đá bê-lem lớn nhỏ được bà con giáo dân dựng lên lung linh. Nhưng năm nay, với sự tuyên truyền của chính quyền và chủ trương từ cha xứ, bà con chỉ trang trí bằng những cây thông đẹp mắt, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Khánh - Chủ tịch Hội đồng giáo xứ mục vụ chuẩn giáo xứ Tân Vịnh (bên trái) chia sẻ về mùa Giáng sinh đặc biệt của bà con giáo dân nơi đây.

Ông Nguyễn Khánh - Chủ tịch Hội đồng giáo xứ mục vụ chuẩn giáo xứ Tân Vịnh chia sẻ: “Năm nay là một năm khó khăn vì đại dịch, thiên tai, bởi vậy, bà con giáo dân đều đồng tình đón Giáng sinh trong tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo đầm ấm, an lành.

Đặc biệt, hàng trăm hộ giáo dân sống dọc quốc lộ 1A, thậm chí dọc các huyện lộ đều chấp hành việc không xây dựng các hang đá bê-lem. Chỉ duy nhất có 1 hang đá thuộc giáo họ Tân Lập được xây dựng bên quốc lộ 1A, tuy nhiên, vị trí xây dựng cũng đảm bảo khoảng cách hành lang an toàn giao thông. Đây cũng chính là cách mà chúng tôi hưởng ứng cuộc vận động giải tỏa hành lang giao thông trên địa bàn”.

Anh Trần Anh tỉ mẩn trang trí cho cây thông Noel trước nhà.

Những năm trước, khi hang đá được xây dựng lên dọc tuyến quốc lộ vô tình tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi nhiều người dân tụ tập chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Thế nhưng, năm nay, tình trạng này sẽ không còn nữa, bà con lương - giáo đón lễ càng thêm vui” - ông Khánh nói thêm.

Những cây thông Noel và các dây bóng nhấp nháy được người dân lựa chọn để trang trí thay vì làm các hang đá Bê-lem tại nhà.

Vừa tỉ mẩn trang trí cho cây thông Noel trước cổng nhà, anh Trần Anh - giáo dân chuẩn giáo xứ Tân Vịnh cho biết: “Giáng sinh an lành mang đến niềm vui cho tất cả mọi người, dù lương dân hay giáo dân. Vì vậy, tôi thấy tiết giảm các chi phí không cần thiết, thay vào đó là cùng lan tỏa những hành động đẹp, những câu chúc nhau ý nghĩa sẽ làm ấm mùa Giáng sinh này. Mùa Noel này, những cây thông và dây bóng đèn nhấp nháy nhiều màu sẽ tạo nên không gian lung linh, đáng nhớ”.

Giáng sinh an lành khi mang đến niềm vui cho tất cả mọi người.

Không xây dựng các hang đá nhỏ lẻ dọc các tuyến đường, thế nhưng, để đảm bảo đại lễ của các giáo dân vẫn được diễn ra đầy trang trọng, phần lớn các hang đá được xây dựng ngay trong khuôn viên của nhà thờ giáo xứ, giáo họ.

“Khuôn viên nhà thờ rộng rãi với những hang đá lớn được trang trí cầu kỳ, đẹp mắt sẽ thỏa sức để tất cả bà con đến vui chơi, chiêm ngưỡng mà vẫn đảm bảo an toàn, trật tự” - Tổ trưởng Tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn Trần Phúc Trọng vui mừng nói.

Để đảm bảo mùa Giáng sinh an lành cho bà con giáo dân, các lực lượng chức năng thị trấn Nghèn đã lên kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến bà con giáo dân.

Noel là lễ quan trọng của người dân theo đạo Thiên chúa giáo, bởi vậy, ngoài công tác tuyên truyền, hiện nay, thị trấn Nghèn đang tập trung triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nhằm giúp bà con đón mùa Giáng sinh vui tươi, an lành.

Hà Linh