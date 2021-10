Nước lên nhanh, người dân Kỳ Anh tất bật dọn đồ đạc

Mưa lớn kết hợp với triều cường và các hồ đập xả tràn khiến nhiều tuyến đường, nhà dân ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập. Người dân phải thu dọn và kê cao các vật dụng để tránh bị hư hỏng do nước tràn vào nhà.

Video: Người dân xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh kê dọn đồ đạc lên cao.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao nên từ đêm 27/10, địa bàn huyện Kỳ Anh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 27/10 đến 17h ngày 28/10 tại địa phương này dao động từ 110mm tới gần 400mm. Trong ảnh: Tuyến đường dẫn vào trụ sở UBND xã Kỳ Tiến bị ngập nước, các phương tiện không thể đi lại.

Mưa lớn kết hợp với triều cường và các hồ đập xả tràn đã khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, huyện lộ ở các xã Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Đồng, Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Khang... của huyện Kỳ Anh bị ngập lụt cục bộ, giao thông bị chia cắt. Trong ảnh: Nước chảy cuồn cuộn qua tuyến đường ở thôn Minh Tiến, xã Kỳ Tiến.

Để tránh nguy hiểm cho người dân khi đi qua tuyến đường bị ngập, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng cắm biển cảnh báo và rào chắn không cho phương tiện qua lại.

Trong số các xã của huyện Kỳ Anh bị ngập lụt thì Kỳ Tiến là địa phương bị thiệt hại khá nặng nề. Chủ tịch UBND xã Kỳ Tiến Lê Hoài Nam cho hay: Tới 17h ngày 28/10, có 6 tuyến đường trục thôn tại các thôn: Tân An, Sơn Thịnh, Hưng Phú, Hoàng Diệu, Kim Nam Tiến với tổng chiều dài 1,7km bị ngập sâu từ 0,4-0,7m; 2 tuyến đường trục xã với tổng chiều dài khoảng 420m bị ngập sâu 0,5-0,7m.

Mưa lớn còn khiến gần 100 hộ ở thôn Hưng Phú và 240 hộ ở thôn Hoàng Diệu bị cô lập, chia cắt bởi các tuyến đường vào thôn đã bị ngập, không thể đi lại. Đặc biệt, có 75 nhà dân và 12 trang trại chăn nuôi tại 2 thôn này bị ngập nước (xấp xỉ gần 1m). Trong ảnh: Nước tràn vào nhà chị Trần Thị Thìn ở thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến.

Trước tình trạng nước tràn vào nhà, người dân xã Kỳ Tiến phải tất bật kê đồ đạc như: máy giặt, tủ lạnh, giường, lúa gạo, ti vi, lên trên cao. Tuy nhiên, do nước dâng lên nhanh, một số thóc lúa, vật dụng trong nhà vẫn bị ướt. Trong ảnh: Nước tràn vào nhà hộ dân ở thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến.

“Từ tối qua tới chiều nay mưa không ngớt. Nước từ thượng nguồn về làm ngập tuyến đường trước nhà. Tới khoảng 13h thì nước bắt đầu tràn vào nhà. Hai vợ chồng dù rất cố gắng thu dọn, kê đồ lên cao nhưng nước lên nhanh nên một số vật dụng và mấy bì lúa đã bị ướt”, ông Nguyễn Văn Lành - thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến chia sẻ.

Tới cuối chiều nay, tại xã Kỳ Tiến vẫn tiếp tục có mưa lớn. Lo ngại nước sẽ còn tiếp tục lên, bên cạnh việc kê cao đồ đạc, người dân đã mang những tài sản có giá trị như: xe máy, tủ lạnh... đi gửi ở những gia đình có nhà 2 tầng.

Gia cầm cũng được người dân Kỳ Tiến đưa lên chỗ cao ráo.

“Nhiều năm rồi tôi mới thấy nước lũ lên nhanh như vậy, chỉ tầm 10 - 20 phút là nước đã lênh láng trong nhà rồi. May có nhà hàng xóm sang giúp kê đồ đạc chứ không 3 mẹ con tôi không biết làm thế nào cả”, chị Trần Thị Thìn, thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến cho hay.

Nước lũ cũng khiến một số loài vật như rắn, rết bò vào nhà người dân. Nếu không chú ý quan sát thì rất dễ bị chúng tấn công. Trong ảnh: Bà Trần Thị Lam (thôn Minh Tiến, xã Kỳ Tiến) dùng cào đẩy con rắn bò vào nhà.

Người dân Kỳ Anh lo ngại mưa lớn còn kéo dài thì nguy cơ ngập lụt sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Văn Đức