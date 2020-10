Nước sông lên cao, nhiều nhà dân ở Hương Khê ngập sâu trong lũ

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ nay đến ngày 21/10 Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, có ngày đặc biệt to, tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600mm, có nơi trên 700mm.