Ba Đình tỏa nắng mùa thu

“Người về đem tới ngày vui - Mùa thu nắng tỏa Ba Đình”, đó là câu trong bài hát “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của cố nhạc sĩ Văn Cao. 77 năm qua, hình ảnh Ba Đình trong nắng mùa thu thật đẹp và lộng lẫy, xao xuyến lòng người, gợi nhớ về một ngày mùa thu lịch sử.

Ngày 2/9/1945, Bác Hồ kính yêu đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên kỳ đài lộng gió giữa Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và từ đó, Ba Đình tỏa nắng, rạng ngời ấm áp lòng người. Ánh nắng như vẻ đẹp lý tưởng soi sáng. Ánh nắng chan hòa thân ái, ánh nắng hồi sinh sức sống mới, một hào quang mới, khơi dậy tốt tươi sức mạnh tiềm ẩn của con người và thiên nhiên xứ sở của miền nhiệt đới, của một dân tộc “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Nguyễn Đình Thi).

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ảnh tư liệu

Mỗi sáng mai trên Quảng trường Ba Đình lộng gió, lá cờ Tổ quốc được kéo lên phấp phới bay trong nắng sớm, hồn Tổ quốc tỏa lộng muôn phương. Và Lăng Bác như một đài hoa kỳ vĩ muôn sắc hương từ mọi miền đất nước tỏa thơm trong nắng Ba Đình. Đó là sắc nắng hòa bình, nắng của tự do, độc lập, nắng của ước ao muôn đời. Nắng xua tan bóng tối để rạng rỡ bình minh, nắng đến với muôn người, đến từng ngõ xóm, đến từng miền quê. Đẹp nhất là hình ảnh Bác Hồ hiện lên trong sắc nắng Ba Đình rạng rỡ.

Để có Ba Đình tỏa nắng mùa thu, Bác Hồ đã từ bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Phía sau con tàu xé nước cuộn sóng trắng là ánh nắng ấm áp của quê hương. Những mùa đông xứ lạnh, “Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá” (Chế Lan Viên). Có lẽ, trong những đêm trường thao thức, Bác đã nghĩ nhiều về Tổ quốc thân yêu, nhớ về những điệu ví giặm lấp lánh nắng sông Lam để tìm ra ánh sáng bản Luận cương của Lê-nin, tìm ra con đường đi của cách mạng. Và niềm khao khát vô bờ bến ấy đã thành hiện thực.

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, tháng 12/1920. Ảnh tư liệu

77 năm đi qua, trong lòng chúng ta vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc dâng trào, tự hào khi lời Bác ấm áp dõng dạc tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”. Những lý lẽ sắc sảo có sức cuốn hút của một trí tuệ lớn. Từ bản Tuyên ngôn mở ra những luồng sáng của lương tri nhân loại, thức tỉnh mọi người: “Quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời của Bác là lời của cha ông ngàn xưa vọng về, lời của hàng triệu trái tim vang lên đồng vọng thiết tha. Đó là cũng là lời nhắc nhở về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người làm chủ đất nước, làm chủ cuộc đời, làm chủ xã hội. Hai tiếng “đồng bào” được Bác gọi lên thật ân cần, gần gũi, khẳng định lại khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy truyền thống cha ông, khẳng định nguồn cội tổ tiên chung bọc trứng của mẹ Âu Cơ - mẹ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Cả cuộc đời của Bác đã hy sinh hạnh phúc riêng lo cho hạnh phúc chung của đất nước bởi với Người, chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!” là bất diệt… Trong những ngày mùa thu nắng vàng sắc thắm này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, đồng bào miền xuôi, miền núi nô nức và háo hức đón ngày Quốc khánh - ngày tết Độc lập trong niềm vui khi đất nước đã có nhiều đổi thay. Những sắc màu của bộ mặt nông thôn mới rạng rỡ hơn, tươi thắm hơn. Không chỉ đường làng, ngõ xóm khang trang, rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng và màu sắc hoa tươi thắm trong nắng vàng mà lòng người hân hoan tràn trề sức sống mới, khí thế mới.

Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

Thu này ta lại càng nhớ Bác Hồ kính yêu, người đã chọn một ngày thu nắng đẹp để về với thế giới “người hiền”, để lại bản Di chúc lịch sử. Mùa thu nắng tỏa Ba Đình và từ Ba Đình tỏa nắng mùa thu. Một mùa thu lịch sử, mùa thu cách mạng, mùa thu sắc thắm nắng vàng như tình cảm dạt dào mà nhạc sĩ Vũ Thanh đã gửi gắm trong bài ca “Hà Nội mùa thu” đi cùng năm tháng: “Lời người thu năm ấy - Màu cờ thu năm ấy - Vẫn đây xanh trời mây”.

Nguyễn Ngọc Phú