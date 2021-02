Cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh chung sức đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Ông Dương Xuân Thâu (61 tuổi Đảng) - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên: Hướng về Đại hội với một tình cảm thiêng liêng và niềm tin mãnh liệt! Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng tiến hành trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng vẫn đã tiến hành đảm bảo chương trình nghị sự. Theo tôi, đây là thành công đầu tiên của Đại hội. Điểm nổi bật nữa là, chưa có đại hội nào mà Đảng ta nhận được sự quan tâm, chia sẻ đặc biệt của bạn bè thế giới như đại hội này. Nhiều chính Đảng, nhiều quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế đã quan tâm theo dõi và gửi thư, điện chúc mừng; điều này chứng tỏ rằng, Đảng ta, đất nước ta đã có một vị thế rất quan trọng trên trường quốc tế. Qua theo dõi, tôi thấy việc tổ chức đại hội, kể cả nội dung và hình thức rất chu đáo, công phu, trang trọng. Đại biểu dự họp nghiêm túc, phấn khởi, tin tưởng và có nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực, tập trung… Công tác chuẩn bị nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, chặt chẽ; đã lựa chọn được những người thực sự đủ đức, đủ tài để cơ cấu vào Ban Chấp hành, Bộ chính trị… Một điều khiến tôi tâm đắc, cảm động nữa là, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, từ trong nghị trường đến ngoài xã hội, đều hướng về Đại hội với một tình cảm thiêng liêng và niềm tin mãnh liệt. Người dân hướng về Đại hội với một không khí sôi nổi, hào hứng. Tôi nhận thấy nghị quyết Đại hội đã ở tầm cao mới, sẽ là bó đuốc soi đường để đưa đất nước ta đi lên vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thượng tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: Xây dựng LLVT tỉnh thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức Chúng ta rất vui mừng vì thành công của Đại hội XIII của Đảng đã đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước trong những ngày qua. Đại hội đã mở ra một thời kỳ mới đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ QPAN được Đại hội hết sức quan tâm, đặc biệt là trước những vấn đề an ninh phi truyền thống, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết đại hội đã khẳng định, đến năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại. Tôi cho rằng, đây là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đối với LLVT tỉnh nhà, chúng tôi xác định là sẽ triển khai quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng LLVT tỉnh thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Ông Đặng Hữu Quý (thôn Liên Tài Năng, Tùng Lộc, Can Lộc): Đại hội đã bầu ra những người có đức, có tài lãnh đạo đất nước Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi rất phấn khởi bởi Đại hội XIII của Đảng đã bầu ra được những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ tới. Tôi rất tâm đắc với bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó, ấn tượng nhất với câu khẳng định Nhân dân là chủ thể trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và mọi chủ trương chính sách cần thực sự xuất phát từ cuộc sống Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ngoài tư cách một nông dân trực tiếp sản xuất trên đồng ruộng, tôi còn được bà con giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ bảo vệ đồng kiêm phụ trách công tác môi trường của thôn. Tôi tự hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt công việc. Tôi nghĩ với sự nỗ lực của mỗi người dân, Hà Tĩnh sẽ góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Anh Nguyễn Xuân Thọ - Phó Giám đốc phân xưởng Công ty CP XNK Thủy Sản Nam Hà Tĩnh: Phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện mới Tôi rất phấn khởi bởi Đại hội lần này đã thảo luận và đề ra nhiều nội dung quan trọng liên quan đến những mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp và nâng mức thu nhập cho người lao động. Đại hội đã nhấn mạnh việc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong đó phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao… Đại hội đã thể hiện rõ nét tư duy mới về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện mới. Chúng tôi nhận thấy, trong xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mỗi người công nhân cần nâng cao trình độ, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu chuyên môn hóa, hiện đại hóa, thích ứng với nền công nghiệp 4.0, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thành công nghị quyết đại hội. Anh Trần Xuân Lộc - Trưởng thôn Đồng Trụ Đông (xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh): Xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực Những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng đối với chi bộ chúng tôi là ngày hội lớn. Theo dõi đại hội, vui mừng với những thành tựu của Đảng, nhiệm kỳ qua và tiềm lực, vị thế của đất nước trong chặng đường mới, Chi bộ chúng tôi cũng đã có những chương trình hoạt động ý nghĩa. Đó là việc kết nạp thêm 2 đảng viên mới ngay trong những ngày chào mừng Đại hội và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, là việc chúng tôi triển khai nghị quyết củng cố, nâng cấp các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu Đồng Trụ Đông, cùng với Đảng bộ và Nhân dân xã nhà xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn với đẩy mạnh xây dựng các tiêu chuẩn văn minh đô thị. Góp sức đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Chi bộ sẽ học tập, quán triệt các nghị quyết, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực. Trong đó, bên cạnh lãnh đạo người dân tiếp tục xây dựng NTM, Chi bộ chú trọng việc vận động, hỗ trợ người dân tiếp cận những chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp để phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa mang lại thu nhập cao. Anh Nguyễn Văn Toàn - Bí thư Chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh: Góp sức trẻ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại hội XIII của Đảng thành công mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của đất nước. Các văn kiện được Đại hội thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các tham luận của đại biểu được chuẩn bị kỹ càng, mang tới nhiều thông tin, có giá trị thực tiễn phong phú, sát với tình hình từng địa phương, ngành. Tôi quan tâm đến tham luận của Phó Chánh án TAND Tối cao Lê Hồng Quang với chủ đề “Phát huy phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và tham luận “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên” của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn. Bản thân là một đảng viên, một tri thức trẻ ngành Tòa án, tôi sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất, đạo đức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cùng hệ thống tòa án đổi mới, phát triển, góp sức trẻ thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX.