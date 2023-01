Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Tại các hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ở Nghi Xuân, Vũ Quang, đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Sáng 4/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, huyện Nghi Xuân đã từng bước khắc phục khó khăn, linh hoạt, năng động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu; Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Dũng chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 11 hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với hơn 1.200 lượt cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 97%; xây dựng và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, chỉ thị, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thành Nguyễn Xuân Hồng: Thời gian tới, Huyện ủy cần tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát huy tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và quy trình theo quy định. Trong năm, Nghi Xuân thực hiện quy trình và thông báo giới thiệu cán bộ giữ các chức vụ các cấp cho 61 đồng chí; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ 15 đồng chí và bổ nhiệm mới 11 đồng chí, bổ nhiệm lại 16 đồng chí.

Công tác xây dựng, phát triển đảng viên mới được quan tâm. Toàn huyện kết nạp 120 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tập trung quán triệt. Trong năm, BTV Huyện ủy Nghi Xuân đã tiến hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng, 10 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 đảng viên vi phạm pháp luật.

Với sự điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận, nỗ lực của toàn dân, năm 2022, có 9/12 chỉ tiêu về KT-XH đạt và vượt kế hoạch nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

Một số chỉ tiêu nổi bật như: thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng (kế hoạch 48 triệu đồng); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 22.005 tấn (kế hoạch 20.830 tấn); tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 300 tỷ đồng (kế hoạch 267 tỷ đồng).

Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân An Phan Duy Vĩnh: Đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ một số dự án đã được chấp thuận đầu tư; có giải pháp xử lý rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Theo đó, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường…

Năm 2023, Đảng bộ huyện Nghi Xuân tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực…

Toàn huyện phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các đoàn thể chính trị xã hội đạt danh hiệu vững mạnh và xuất sắc của tỉnh; kết nạp 130 đảng viên mới trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng; giảm nghèo đa chiều (bao gồm cả tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo) 0,5%...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đề nghị Đảng bộ huyện Nghi Xuân bám sát nghị quyết của tỉnh, rà soát lại nghị quyết của huyện để đánh giá tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó ban hành chương trình hành động sát với thực tiễn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy Nghi Xuân tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới; phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

“Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu các cấp; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính; quan tâm phát triển văn hóa có chiều sâu để trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 mang bản sắc riêng” - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Dịp này, BTV Huyện ủy Nghi Xuân cũng tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ và đại diện các ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Năm 2022, Vũ Quang đã tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được thực hiện thường xuyên, sâu rộng. BTV Huyện ủy tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt thôn xóm; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, tổ chức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình, công tác phát triển đảng viên đạt kết quả cao với việc kết nạp 50 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn huyện, nhất là việc vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, xây dựng NTM... Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể sát thực tiễn, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và làm tốt chức năng vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ân Phú Nguyễn Đình Minh tham luận chủ đề: “Vai trò lãnh đạo của BCH, BTV trong công tác xây dựng Đảng; một số bài học kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác xây dựng Đảng”.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, toàn huyện có có 15/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2022 của huyện đạt hơn 3.500 tỷ đồng (bằng 87% kế hoạch năm và gần bằng 102% so cùng kỳ).

Sản xuất nông, lâm, thủy sản được duy trì ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khá toàn diện; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,6 triệu đồng/người/năm (tăng 4,65 triệu đồng so với cùng kỳ, tăng 0,74 triệu đồng so với kế hoạch)... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Quang Điền tham luận chủ đề: “Giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Một số đại biểu cho rằng: tỉnh và huyện cần quan tâm ban hành các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng NTM, đô thị văn minh; xây dựng chương trình hành động năm 2023 cần bám sát thực tiễn; BTV Huyện ủy Vũ Quang cần quyết liệt, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo...

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Vũ Quang tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Toàn huyện phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong năm; xây dựng 80 mô hình dân vận khéo; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng.

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Vũ Quang cần khắc phục khó khăn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023.

Vũ Quang cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cần gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tạo đồng thuận và niềm tin vững chắc; có chiến lược lâu dài để tăng thu ngân sách, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, thúc đẩy KT-XH phát triển... Ngoài ra, trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, huyện cần xác định tư duy bền vững dựa trên những nền tảng đã có để vận dụng sáng tạo, linh hoạt; cần rà soát các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp chưa đạt để có phương hướng chỉ đạo triển khai kịp thời... Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị các địa phương, đơn vị cần xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương gắn với các mũi đột phá mà Nghị quyết Đại bội Đảng bộ huyện đã đề ra; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2023.

Bên cạnh đó, cần triển khai kịp thời các chính sách, cơ chế khuyến khích trong xây dựng NTM, đô thị văn minh và phát triển sản xuất, chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhằm động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM và đề án phát triển đô thị thị trấn Vũ Quang. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, kinh tế số và liên kết chuỗi trong phát triển sản xuất...

Dịp này, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ và lãnh đạo huyện Vũ Quang đã trao giấy khen cho 5 đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2022.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng giấy khen cho 2 tổ công tác đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Hữu Trung - Văn Chung